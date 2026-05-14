شهدت إحدى قرى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية إذ فارق طفل حديث الولادة الحياة بعدما عُثر عليه ملقى وسط أكوام القمامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتورط في التخلص من الطفل.

تفاصيل العثور على رضيع وسقط القمامة

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة لتجميع القمامة بإحدى قرى أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للتأكد من الواقعة.

بالفحص، عثر رجال الأمن على الطفل دون ملابس، وسط القمامة، حيث جرى نقله سريعًا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته الصحية الحرجة أودت بحياته بعد وقت قصير من العثور عليه.

تحريات لكشف ملابسات الجريمة

عقب الحادث، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ خطوات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، حيث يجري رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على الطفل، بالإضافة إلى جمع التحريات وسماع أقوال الأهالي، للتوصل إلى هوية الشخص الذي تخلص من الرضيع.

تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال التحريات مستمرة لكشف تفاصيل الواقعة كاملة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه