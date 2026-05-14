قال بيان صادر عن شركة يونيون إير، إن الشركة تتابع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة حدثت داخل إحدى المنشآت التابعة للشركة.

أضافت الشركة، بحسب بيانها، الخميس: تؤكد الشركة أن هناك معلومات غير دقيقة ومجتزأة تم نشرها بصورة لا تعكس حقيقة الموقف كاملة بما قد يسبب إساءة لسمعة الشركة والعاملين بها.

وأوضحت: تحرص يونيون إير دائمًا على احترام جميع العاملين لديها والالتزام الكامل بحقوقهم وفقً اللقانون والسياسات المنظمة للعمل داخل الشركة.

وتابعت: تؤكد الشركة أن أي إجراءات تنظيمية أو إدارية تتم في إطار قانوني ومؤسسي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار بيئة العمل، وتؤكد الشركة أن ما تم تداوله من نشر لمعلومات غير دقيقة ومجتزة مصحوبًا ببث مباشر وتصوير داخل منشآت خاصة بالشركة دون تصريح يعد إساءة وتشهير من شأنه الإضرار بسمعة الكيان والعاملين به.

واستطردت: تحتفظ الشركة بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تمس سمعة الشركة أو تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة.

يذكر أن كلمات طفل بالصف الثالث الإعدادي، أثارت حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة طالب خلالها بمساندة والده العامل بإحدى الشركات الخاصة، مؤكدًا أنه تعرض للظلم ولم يحصل على حقوقه، وفقًا لما جاء في المنشور المتداول. وقال الطفل، ويدعى يونس هشام: "بابا شغال في شركة يونيون إير.. ماشوه هو وصحابه ومخدوش حقهم"، مضيفًا: "أنا مضايق أوي عشان بابا ميستهلش كده، هو بيعمل كل حاجة عشاني أنا وأختي".

ووصف الطفل والده قائلًا: "بابا كويس جدًا وطيب وراجل أوي وجدع"، مشيرًا إلى أنه لم يضع رقم هاتف والده حتى لا يغضب منه بسبب نشر المنشور، وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الذين تداولوا رسالته مطالبين ببحث شكواه والوقوف على تفاصيلها.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة تحركت فور تداول الواقعة، وتجري اتصالاتها لمتابعة الأمر والوقوف على تفاصيله.

وأكد المصدر أن وزارة العمل تتابع الموقف عن كثب، في إطار دورها بحماية حقوق العاملين والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل.

