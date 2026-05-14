

تستعد مجموعة أبوغالي موتورز، أحد أبرز وكلاء علامة جيلي الصينية في السوق المصري، للكشف عن علامة جالاكسي Galaxy الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، وذلك خلال حفل ضخم يقام اليوم داخل Z Park بمدينة الشيخ زايد، في خطوة تعكس دخول العلامة رسميًا إلى السوق المحلي ضمن فئة السيارات الكهربائية والـNEV.

جالاكسي الذراع الكهربائية الحديثة لمجموعة جيلي العالمية

ويأتي هذا الإطلاق بعد توقيع مجموعة أبوغالي موتورز عقد وكالة حصري لسيارات جالاكسي، والتي تعد الذراع الكهربائية الحديثة لمجموعة جيلي العالمية، في إطار توجه المجموعة الصينية للتوسع في حلول التنقل المستدام والأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصري.

طرازات تنافس في فئات متعددة

وتعد علامة جالاكسي إحدى أحدث العلامات التابعة لمجموعة جيلي، حيث تم إطلاقها في عام 2023 لتتخصص في سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، والتي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، مع توجه واضح لتقديم طرازات تنافس في فئات متعددة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقيمة التنافسية.

طرازات جالاكسي

وعلى المستوى العالمي، تقدم جالاكسي عددًا من الطرازات البارزة، أبرزها Galaxy EX5، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة تتوفر بنسخة كهربائية بالكامل وأخرى هجينة قابلة للشحن من نوع EM-i، إلى جانب Galaxy EX2، وهي سيارة هاتشباك مدمجة موجهة لفئة السيارات الاقتصادية داخل المدن.

وتشير التوقعات إلى أن مجموعة أبوغالي موتورز ستكشف خلال الحدث عن خطة طرح العلامة في مصر، مع استعراض أولى الطرازات المرتقب تقديمها محليًا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

