أرخص سيارة من BYD في مصر.. تجهيزات متطورة ومدى 300 كم بالشحنة

كتب : محمد جمال

11:34 ص 09/05/2026 تعديل في 11:35 ص
تقدم شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، سيارتها بي واي دي Dolphin Surf الكهربائية كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

تقدم بي واي دي Dolphin Surf بسعر رسمي يبلغ 949,900 جنيه.


أسعار ومواصفات بي واي دي Dolphin Surf في مصر:


محرك بي واي دي Dolphin Surf


تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 38.88 كيلوواط/ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 75 حصانًا ميكانيكيًا، وتدعم الشحن المنزلي عبر Type 2 AC، بالإضافة إلى الشحن السريع CCS الذي يمكنه شحن السيارة خلال 30 دقيقة فقط.

وتستطيع السيارة، التي تأتي بخمسة مقاعد، قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر في ظروف القيادة العادية، بينما تنخفض إلى 220 كيلومترًا على الطرق السريعة في الأجواء الباردة، مع سرعة قصوى تصل إلى 130 كم/س.

أبعاد بي واي دي Dolphin Surf


يبلغ الطول الكلي للسيارة 3.780 مم، بينما يصل العرض إلى 1.540 مم، والارتفاع الإجمالي 1.715 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.500 مم، ويصل الوزن الإجمالي بأقصى حمولة إلى 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf


تأتي السيارة مجهزة من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، إلى جانب نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى سمارت كي ودعم تقنية NFC.

السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf


زودت بالسيارة بي واي دي Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، تشمل نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالات التصادم.

