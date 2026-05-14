كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور ادعى فيه صاحبه قيام ضابط شرطة بمدينة نصر بتحريض شخص لتحطيم سيارة مواطن وتلفيق قضية مخدرات له.

أظهرت التحريات الأمنية عدم صحة هذه الادعاءات؛ وتبين أن واقعة تحطيم زجاج السيارة تعود لشهر فبراير الماضي بسبب خلاف بسيط على مكان انتظار "ركنة"، وتم ضبط المتسبب فيها وقتها، بينما تم ضبط صاحب السيارة مؤخراً وبحوزته كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، ولتنفيذ حكم قضائي سابق ضده بالحبس لمدة عام.

فيديو وخطة لتضليل الرأي العام

أوضحت التحقيقات قيام زوجة المتهم بالاتفاق مع شقيقه "المتواجد خارج البلاد" وجارهم "مندوب مبيعات" على نشر الفيديو القديم الخاص بواقعة تحطيم السيارة في توقيت الضبط الحالي. استهدف المتهمون من هذه الحيلة الإيحاء بأن القضية "ملفقة" ومحاولة الضغط على جهات التحقيق للإفلات من العقوبة المقررة.

ألقى رجال المباحث القبض على الزوجة والجار المتورط في توثيق ونشر المقطع المضلل. اعترف المتهمون بمواجهتهم بالحقائق بتعمد تضليل الرأي العام وتزييف الواقع للتأثير على سير التحقيقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

