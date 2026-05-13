تداول المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائمة أسعار رسمية لسيارات كيا الكورية الجنوبية في السوق المصري، يعود تاريخ إصدارها من الوكيل المحلي إلى عام 2016، وتتضمن موديلات 2017.

وتفاعل الآلاف من مستخدمي "فيسبوك" مع المنشور الذي أرفق به صورة من قائمة الأسعار الصادرة قبل نحو 10 أعوام، وذلك بسبب الفارق الكبير بينها وبين الأسعار الحالية، إذ كانت تبدأ من 134 ألف جنيه ولا تتجاوز 400 ألف جنيه.

كيف اختلفت أسعار السيارات بمصر خلال 10 سنوات؟

ورغم انخفاض الأسعار الواردة بالقائمة مقارنة بمتوسط أسعار السيارات الجديدة في الوقت الحالي، فإن تعليقات عدد كبير من المستهلكين في ذلك الوقت عكست حالة من عدم الرضا، حيث اعتبر كثيرون أن الأسعار آنذاك كانت مرتفعة وغير مبررة.

سيارات كيا في مصر

وكشفت القائمة القديمة عن توافر 7 سيارات مختلفة الأنماط من العلامة الكورية الجنوبية في السوق المصري، وهي: كيا بيكانتو، وكيا ريو، وكيا سيراتو، وكيا كارينز، وكيا سول، وكيا سيد، بالإضافة إلى كيا سبورتاج.

وبعد مرور نحو عقد كامل على تلك القائمة، لم يتبق من هذه الطرازات "زيرو" في مصر سوى كيا سبورتاج، بينما اختفت بقية الطرازات تدريجيًا لأسباب تتعلق بتغير خطط الشركة عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحول السوق نحو السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويعكس تداول القائمة القديمة حجم التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق السيارات المصري خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأسعار أو نوعية السيارات المطروحة، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والاستيراد عالميًا.

وشهدت أسعار السيارات في مصر قفزات غير مسبوقة منذ عام 2022، ما أدى إلى خروج عدد كبير من الطرازات الاقتصادية من دائرة المنافسة، بعدما كانت تُصنف سابقًا ضمن السيارات المناسبة لشريحة واسعة من المستهلكين.

ويرى مراقبون أن المقارنة بين أسعار الأمس واليوم تعكس التحولات الاقتصادية التي مر بها القطاع، لكنها في الوقت نفسه تكشف كيف تغيرت نظرة المستهلك للأسعار، إذ أصبحت أرقام كانت تعد "مرتفعة" قبل سنوات، تبدو الآن بعيدة تمامًا عن واقع السوق الحالي.

قائمة أسعار سيارات كيا عام 2016

قائمة أسعار سيارات كيا عام 2026

