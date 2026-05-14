افتتاح جديد لجيتور بمصر.. و«قصراوي» تعلن توسعًا في التصنيع وتحديث الموديلات

تغطية - أيمن صبري ومحمد جمال:



أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة تويوتا ولكزس بالسوق المحلي، دخولها عالم السيارات الكهربائية عبر إطلاق طرازين جديدين هما تويوتا bZ4X ولكزس RZ، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للشركة بعد أكثر من 45 عامًا من التواجد في مصر.

وجاء الإعلان الرسمي خلال فعالية خاصة أقيمت بالقاهرة، وسط تأكيدات من الشركة على أن الطرازين الجديدين يعتمدان بالكامل على الخبرة اليابانية، سواء في تصنيع السيارة أو البطاريات، مع الاعتماد على منصة e-TNGA الكهربائية المتطورة التي تمثل أساس الجيل الجديد من سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية عالميًا.

أسعار ومواصفات سيارات تويوتا ولكزس بمصر:

تويوتا bZ4X بمدى قيادة يصل إلى 567 كم

تتوفر تويوتا bZ4X بفئتين تشملان نسخة دفع أمامي وأخرى دفع رباعي، مع بطارية يابانية سعة 73 كيلووات/ساعة تم تطويرها بالتعاون بين Toyota وPanasonic.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 567 كم وفقًا لمعيار WLTP، مع دعم الشحن السريع DC الذي يسمح بشحن البطارية خلال نحو 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن من 20% إلى 80% قرابة أربع ساعات ونصف.

وتعتمد الفئة الأولى على محرك بقوة 224 حصانًا، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.4 ثانية، بينما تأتي نسخة الدفع الرباعي بقوة إجمالية تبلغ 343 حصانًا، وتتسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 5.1 ثانية فقط.

كما حصلت السيارة على نظام X-MODE المخصص لتحسين الأداء على الطرق غير الممهدة، بجانب منظومة Toyota Safety Sense 3.0 التي تضم باقة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق.

وأكدت تويوتا أن البطارية تحافظ على كفاءة لا تقل عن 70% حتى بعد 10 سنوات من الاستخدام، في واحدة من أبرز النقاط التي تستهدف تعزيز ثقة العملاء في السيارات الكهربائية.

تقدم تويوتا bZ4X في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 2 مليون 380ألف جنيه.

لكزس RZ بمدى قيادة يصل إلى 508 كم

أما Lexus RZ فتتوفر بفئتين تشملان نسخة Executive e350 ونسخة F Sport e550 الرياضية، مع بطارية يابانية سعة 77 كيلووات/ساعة.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 508 كم لفئة الدفع الأمامي و450 كم لفئة الدفع الرباعي، مع إمكانية الشحن السريع خلال نحو 30 دقيقة.

وتأتي الفئة الأقوى بقوة 408 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تعتمد الفئة الأخرى على محرك بقوة 224 حصانًا مع تركيز أكبر على الراحة والكفاءة.

وقدمت لكزس عددًا من التقنيات الجديدة أبرزها نظام Steer-by-Wire مع عجلة قيادة Yoke المستوحاة من سيارات الفورميولا، بجانب نظام Interactive Manual Drive الذي يحاكي تجربة نقل السرعات اليدوي، إضافة إلى نظام DIRECT4 للتوزيع الذكي للعزم بين المحورين.

وتضم المقصورة شاشة رئيسية قياس 14 بوصة، مع خامات جلد وAlcantara، وإضاءة داخلية تفاعلية، إلى جانب مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

تقدم لكزس RZ في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 3 مليون 850 ألف جنيه.

ضمانات طويلة وتجهيزات شحن متكاملة

وأكدت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت أن الطرازات الجديدة تأتي مزودة بطقم إصلاح للإطارات وشواحن Type1 وType2، مع تقديم وحدة شحن منزلي لفترة محدودة ضمن التجهيزات الأساسية.

كما توفر الشركة ضمانًا لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر على البطارية والمحركات الكهربائية ووحدة الطاقة الرئيسية، بالإضافة إلى ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر على باقي مكونات السيارة، وذلك لكل من تويوتا ولكزس.

تويوتا إيجيبت تدخل عصر الكهرباء

أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، أن دخول الشركة الرسمي إلى قطاع السيارات الكهربائية في مصر يمثل محطة فارقة في تاريخ المجموعة، مشيرًا إلى أن الطرازين الجديدين يجمعان بين التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والجودة والاعتمادية التي اشتهرت بها تويوتا ولكزس على مدار عقود.

وأضاف أن الشركة لا تستهدف فقط تقديم سيارات كهربائية، بل تسعى لتوفير تجربة متكاملة تشمل خدمات ما بعد البيع والبنية الخاصة بالشحن والدعم الفني، بما يضمن للعملاء تجربة استخدام مختلفة تتماشى مع مستقبل سوق السيارات.

كما شدد على أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع دعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، عبر تقديم حلول تنقل أكثر استدامة داخل السوق المصري.

