إعلان

محافظ أسيوط يشيد بإنجاز نور الدين بطل رفع الأثقال بعد حصده 3 ميداليات دولية

كتب : محمود عجمي

02:42 م 14/05/2026 تعديل في 02:42 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطل المشروع القومي للموهبة بعد حصد ذهبيتين وفضية في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطل المشروع القومي للموهبة بعد حصد ذهبيتين وفضية في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطل المشروع القومي للموهبة بعد حصد ذهبيتين وفضية في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسيوط يهنئ بطل المشروع القومي للموهبة بعد حصد ذهبيتين وفضية في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه البطل نور الدين محمد، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وعضو منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد تتويجه بثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط، اللتين أقيمتا بالإسماعيلية بمشاركة 27 دولة.

بطل أسيوط يحصد 3 ميداليات في بطولتي أفريقيا

وأكد المحافظ أن النجاحات التي يحققها أبناء أسيوط تعكس حجم الجهود المبذولة في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب بأسيوط.

تفاصيل الميداليات

وأوضح أن اللاعب نجح في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخطف برفع 132 كجم، والميدالية الفضية في الكلين والنتر برفع 156 كجم، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في المجموع بإجمالي 288 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 65 كجم.

ثمرة الدعم والتخطيط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الدعم المستمر الذي توليه الدولة ووزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي، والعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

فخر لأبناء المحافظة

وأضاف أن هذا التتويج يمثل مصدر فخر لأبناء المحافظة، مشيدًا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، ومؤكدًا استمرار تقديم الدعم للأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط وزارة الشباب والرياضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
تقارير استخباراتية أمريكية تشكك في رواية ترامب حول تدمير قدرات إيران العسكرية
شئون عربية و دولية

تقارير استخباراتية أمريكية تشكك في رواية ترامب حول تدمير قدرات إيران العسكرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح