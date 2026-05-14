أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه البطل نور الدين محمد، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وعضو منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد تتويجه بثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولتي أفريقيا والبحر المتوسط، اللتين أقيمتا بالإسماعيلية بمشاركة 27 دولة.

بطل أسيوط يحصد 3 ميداليات في بطولتي أفريقيا

وأكد المحافظ أن النجاحات التي يحققها أبناء أسيوط تعكس حجم الجهود المبذولة في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب بأسيوط.

تفاصيل الميداليات

وأوضح أن اللاعب نجح في حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخطف برفع 132 كجم، والميدالية الفضية في الكلين والنتر برفع 156 كجم، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في المجموع بإجمالي 288 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 65 كجم.

ثمرة الدعم والتخطيط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الدعم المستمر الذي توليه الدولة ووزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي، والعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

فخر لأبناء المحافظة

وأضاف أن هذا التتويج يمثل مصدر فخر لأبناء المحافظة، مشيدًا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، ومؤكدًا استمرار تقديم الدعم للأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.