هل تقود البنوك المركزية الذهب إلى 6000 دولار؟ خبراء يوضحون

أوضح خبراء اقتصاديون، خلال حديثهم لـ"مصراوي"، أن استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من الذهب يدعم التوقعات بمواصلة المعدن النفيس تسجيل مستويات تقترب من 6000 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة.

وأشاروا إلى أن اتجاه البنوك المركزية لشراء الذهب يأتي ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية، التي تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني إلى جانب الذهب، بهدف الحفاظ على أصول يمكن تسييلها بسهولة وقت الأزمات.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 243.7 طن خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى منذ خمسة فصول، في مؤشر يعكس استمرار توجه الدول لتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر أونصة الذهب بنحو 591 دولارًا مقارنة بذروته المسجلة في فبراير الماضي، عندما لامست مستويات قياسية تراوحت بين 5278 و5280 دولارًا للأوقية.

شراء البنوك المركزية يدعم صعود الذهب

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب يدعم توقعات مواصلة الأسعار الارتفاع والوصول إلى 6000 دولار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن زيادة احتياطيات الذهب تعزز الطلب العالمي وتدعم ثقة المستثمرين في المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا.

وأضاف أن اتجاه البنوك المركزية لشراء الذهب يأتي ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية، بهدف الحفاظ على أصول يمكن تسييلها بسهولة وقت الأزمات.

وأوضح معطي أن الذهب يتمتع بميزة رئيسية تتمثل في سهولة تحويله إلى سيولة أو عملات أجنبية، ما يجعله أحد أهم أدوات التحوط في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن وتيرة شراء الذهب ترتفع عادة خلال فترات التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الاقتصادية، نظرًا إلى لجوء الدول والمستثمرين إليه للحفاظ على القيمة وتقليل المخاطر.

كان نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، قد توقع في وقت سابق وصول سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري، مدفوعا بزيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس.

وأوضح أن الصين وروسيا تستحوذان على نحو نصف مشتريات الذهب عالميا، في إطار سعيهما للتحوّط من العقوبات الأمريكية، وهو ما يساهم في دعم أسعار الذهب ودفعها إلى الارتفاع.

الصين تواصل تعزيز احتياطيات الذهب

وواصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطاته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي خلال أبريل 2026، بعدما أضاف نحو 260 ألف أوقية إلى رصيده، ليرتفع إجمالي حيازاته إلى نحو 74.64 مليون أوقية، بحسب بيانات بنك الشعب الصيني.

الذهب مرشح لمزيد من الارتفاع

وقال هشام حسن، عضو مجلس إدارة شركة "فاينانس كوتش"، إن أسعار الذهب العالمية مرشحة لمزيد من الارتفاع على المدى الطويل، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الذهب حافظ على اتجاهه الصاعد خلال العقود الماضية، وأن التراجعات التي يشهدها من حين لآخر تكون غالبًا مؤقتة قبل أن تستأنف الأسعار ارتفاعها مجددًا.

التوترات العالمية تدعم تقلبات الذهب

وأكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تحركات أسعار الذهب ترتبط بشكل رئيسي بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، موضحًا أن التوترات الحالية تدعم حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أنه يصعب توقع سعر مستقبلي دقيق للأونصة في الوقت الحالي، في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعل المعدن الأصفر عرضة للارتفاع والانخفاض في الوقت ذاته.

وأوضح أن اتجاه بعض الدول إلى زيادة احتياطيات الذهب جاء في إطار تقليل الاعتماد على الدولار، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا، ما دفع عددًا من البنوك المركزية لإعادة هيكلة احتياطياتها النقدية.

وأشار منيب إلى أن الذهب يظل أصلًا استراتيجيًا يتمتع بسهولة التسييل وقت الأزمات، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في إدارة الاحتياطيات النقدية للدول.

