ظهور "الوحش" من جديد رفقة ترامب في زيارته إلى الصين.. ماذا نعرف عنها؟

أعلنت شركة Kaiyi Egypt، الوكيل المحلي لعلامة كايي في السوق المصري، عن إطلاق عروض وخصومات جديدة احتفالًا بمرور عام على تواجد العلامة الصينية في مصر، وذلك على عدد من موديلاتها المختلفة خلال شهر مايو 2026.

وشملت العروض تخفيضات على سيارات كايي E5 وX7، ذلك بالإضافة إلى تقديم صيانات مجانية حتى 130 ألف كيلومتر، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية العلامة داخل السوق المحلي.

انخفاض أسعار سيارات كايي في مصر

كايي E5

وتراجع سعر كايي E5 Premium بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصل سعرها خلال فترة العرض إلى 870 ألف جنيه بدلًا من 880 ألف جنيه.

كما انخفض سعر الفئة الأعلى كايي E5 Flagship بقيمة 10 آلاف جنيه أيضًا، لتطرح بسعر 940 ألف جنيه بدلًا من 950 ألف جنيه.

كايي X7

أما كايي X7 Flagship، فحصلت على أكبر خصم ضمن الحملة بقيمة 56.100 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي خلال فترة العرض مليون و399 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و465 ألف جنيه.

وأكدت الشركة أن العروض الجديدة تسري اعتبارًا من 13 مايو 2026 وحتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار تقديم الصيانات المجانية حتى 130 ألف كيلومتر على السيارات المشاركة في الحملة.

اقرأ أيضًا:

بعد طرح النسخة المصرية.. أسعار هافال جوليون FL تتراجع حتى 175 ألف جنيه

قائمة متداولة لسيارات كيا بمصر تعود إلى 2016.. الأسعار تبدأ من 134 ألف جنيه

بعد إحاطة البرلمان.. ما أسعار لمبات الزينون وLED المنتشرة في مصر؟