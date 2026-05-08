وحش الطرق من BYD يقترب من السوق المصري.. Shark 6 تستعد للظهور لأول مرة

كتب : محمد جمال

11:46 ص 08/05/2026 تعديل في 12:08 م
    بي واي دي Shark 6 
     
     
     
     
     
تستعد شركة مان دريم، الوكيل المحلي لعلامة BYD الصينية في السوق المصري، لتقديم البيك أب الهجينة الجديدة بي واي دي Shark 6 خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمصر لأول مرة لتدخل بذلك العلامة الصينية واحدة من أكثر الفئات تنافسية في السوق المحلي.


وتعد “Shark 6” أول شاحنة بيك أب هجينة قابلة للشحن الخارجي PHEV تقدمها BYD عالميًا، كما تعتمد على منظومة DMO الجديدة المخصصة للطرق الغير ممهدة، والتي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود.


مواصفات بي واي دي Shark 6:

منظومة القوة والحركة


تعتمد Shark 6 على محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر يعمل بجانب محركين كهربائيين، لتولد المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 435 حصانًا مع نظام دفع كلي AWD، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية تقريبًا.

كما تأتي السيارة ببطارية Blade بسعة تقارب 29.6 كيلووات/ساعة، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 85 كم وفق دورة WLTP.


مساحات وأبعاد Shark 6


تأتي Shark 6 البيك أب بطول 5,457 مم، وعرض 1,971 مم، وارتفاع 1,925 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة تبلغ 3,260 مم.


تجهيزات Shark 6


وفي المقصورة الداخلية، حصلت Shark 6 على شاشة ترفيهية دوارة مقاس 12.8 أو 15.6 بوصة بحسب الفئة، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة، بالإضافة إلى خامات داخلية جلدية، ونظام صوتي فاخر من Dynaudio في بعض الأسواق العالمية. كما تدعم السيارة خاصية Head-Up Display وكاميرا محيطية 540 درجة.


تجهيزات الأمان في Shark 6


وتضم قائمة تجهيزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، أبرزها أنظمة التحذير من التصادم، ومثبت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية، إلى جانب كاميرات محيطية وأنظمة دعم القيادة على الطرق الغير ممهدة.

