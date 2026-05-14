أكد محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة قصراوي جروب، أن المجموعة تستهدف تحديث الطرازات التي يتم تقديمها لعلامة جيتور في السوق المصري، مع التوسع في خطط التصنيع المحلي، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار طرح الموديلات الحالية دون تغيير، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

خطط تحديث الطرازات والتوسع في التصنيع المحلي

وأضاف القصراوي، أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية المهمة لعلامة جيتور، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها محليًا، بالتوازي مع دعم توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي.

افتتاح معرض جديد في 6 أكتوبر لتعزيز الانتشار

وفي هذا السياق، افتتحت قصراوي جروب معرضًا جديدًا لعلامة جيتور بمدينة 6 أكتوبر، في خطوة جديدة ضمن خطتها التوسعية الهادفة إلى وصول العلامة إلى شرائح أكبر من العملاء، وتعزيز تجربة البيع والخدمة بما يواكب المعايير العالمية في قطاع السيارات.



وشهد حفل الافتتاح حضور محمد القصراوي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات قصراوي جروب، إلى جانب وفد من قيادات شركة جيتور العالمية، يتقدمهم كيه تشواندنغ رئيس شركة جيتور العالمية للسيارات، وأندي يوان نائب رئيس جيتور العالمية، في تأكيد على أهمية السوق المصري بالنسبة للعلامة وثقة الشركة الأم في أداء وكيلها المحلي.

حضور رفيع المستوى من جيتور العالمية وقصراوي جروب

وقال كيه تشواندنغ، رئيس شركة جيتور العالمية للسيارات، إن السوق المصري يعد من الأسواق الاستراتيجية لعلامة جيتور في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى الاعتزاز بنتائج الشراكة مع قصراوي جروب خلال الفترة الماضية من حيث نمو المبيعات وتعزيز ثقة العملاء، لافتًا إلى أن افتتاح المعرض الجديد يعكس التزامًا مشتركًا بتقديم تجربة متكاملة وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن قوة العلامة لا تعتمد فقط على جودة المنتجات، بل أيضًا على قوة الانتشار وقربها من العملاء، وهو ما تعمل عليه الشركة بشكل مستمر بالتعاون مع قصراوي جروب، مع خطط لطرح أحدث الطرازات والتقنيات الذكية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التصنيع المحلي ودعم الطلب المتزايد

ومن جانبه، أوضح القصراوي أن المعرض الجديد بمدينة 6 أكتوبر يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع في شبكة جيتور داخل السوق المصري، في ظل النمو المتزايد في الطلب على سيارات العلامة، خاصة الطرازات المُجمعة محليًا وعلى رأسها X70 Plus.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تلبية الطلب المتنامي وتعزيز الصناعة المحلية، مؤكدًا استمرار العمل على تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والقيمة التنافسية.

أداء قوي وتوسع في شبكة المعارض

وأكد سيف القصراوي، مدير علامة جيتور التجارية بـ«قصراوي جروب»، أن العلامة تحقق أداءً قويًا في السوق المصري مدعومًا بارتفاع معدلات المبيعات وثقة العملاء، موضحًا أن التوسع في شبكة المعارض ومراكز الخدمة يأتي بالتوازي مع دعم خطط التجميع المحلي لبعض الطرازات.

تشكيلة طرازات جيتور في السوق المصري

وشهد الافتتاح استعراض مجموعة طرازات جيتور في السوق المصري، والتي تشمل T1 وT2، إلى جانب نسخة T2 بتقنية i-DM القابلة للشحن، بالإضافة إلى X70 وX70 Plus المجمعة محليًا، وX90 Plus وDashing، بما يوفر باقة متنوعة من سيارات الـSUV التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.