ماذا تقدم ستروين بالسوق المصري قبل إطلاق C5 آير كروس الجديدة كليًا؟

مع استمرار اختفاء الزيرو.. ما متوسط أسعار MG6 الرياضية في سوق المستعمل

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة هيونداي توسان NX4e موديل 2027 بقيمة ثابتة 25.000 جنيه لمختلف الفئات المتاحة بالسوق خلال شهر مايو الجاري.



وبعد إضافة الزيادة الجديدة أصبحت أسعار هيونداي توسان تبدأ من 1.800.000 لفئة Smart Shadow، والفئة Blaze سعرها الجديد 1.950.000 جنيه، والفئة Redline بسعر 2.050.000 جنيه، والفئة Redline N Pack سعرها 2.125.000 جنيه.



أما الفئة Night فقد ارتقى سعرها إلى 2.200.000 جنيه، والفئة Black Diamond أصبح سعرها 2.300.000 جنيه، بينما بات سعر الفئة N Line AWD الأعلى تجهيزًا 2.400.000 جنيه.

وبعد ارتفاع أسعار السيارة الكورية توسان، يبحث الكثيرين من المقبلين على الشراء عن أبرز منافسيها بمصر خلال شهر مايو الجاري.



منافسو هيونداي توسان 2027 في مصر:

كيا سبورتاج

تقدم سبورتاج 2026 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 1,799,900 جنيه لفئة LX، وتصل إلى 1,899,900 جنيه لفئة EX، بينما سجلت فئة Highline سعر 2,049,900 جنيه، وجاءت فئة Premium بسعر 2,274,900 جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى GT-Line نحو 2,374,900 جنيه.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 2.099.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 2.399.990 جنيه.

MG HS

تقدم MG HS+ Luxury بسعر رسمي 1,575,000 جنيه، أما MG HS HEV سعرها الرسمي 1,700,000 جنيه.

نيسان إكس تريل

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان إكس تريل بثلاث فئات، ويبدأ سعرها من مليونين و199 ألف و990 جنيه للفئة Acenta Plus، والفئة N-Trek بسعر مليونين و279 ألف و990 جنيه، والفئة Tekna بسعر مليونين و499 ألف و990 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تويوتا تدخل المنافسة الكهربائية.. bZ4X تستعد للظهور بمصر خلال أيام

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها نيسان 2027 في مصر

ماذا تقدم ستروين بالسوق المصري قبل إطلاق C5 آير كروس الجديدة كليًا؟