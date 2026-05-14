أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا

تقمص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري، دور المهاجم وسجل هدفا حاسما لفريقه في شباك طلائع الجيش، أنقذه به من دوامة الهبوط وحقق إنجازا على المستوى الشخصي.

محمود علاء يصل للهدف الـ50 في الدوري المصري

بهذا الهدف وصل محمود علاء للهدف رقم 50 في الدوري المصري، وأنقذ الاتحاد الذي كان يحتاج 3 نقاط للهروب من الهبوط.

وأشاد الناقد الرياضي خالد بيومي بإنجاز محمود علاء، وكتب عبر "إكس": "لقد وصل المدافع محمود علاء إلى 50 هدفًا في مسيرته الكروية، وهذا إنجاز يستحق التقدير، خصوصًا عند مقارنته ببعض المهاجمين في الدوري المصري الذين لم يحققوا هذا الرقم على مدار تاريخهم الكروي. تهانينا لمحمود على هذا الإنجاز الرائع".

محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا

بات محمود علاء قريبا من معادلة رقم شيكابالا، قائد الزمالك السابق، في الدوري المصري الممتاز، إذ يحتاج علاء لهدفين فقط للوصول إلى نفس عدد أهداف شيكابالا في الدوري المصري.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، سجل شيكابالا 52 هدفا في الدوري المصري، ويمكن لعلاء تخطيه إذا سجل 3 أهداف، خلال الثلاث مواجهات المتبقية في الموسم الحالي.

