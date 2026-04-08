من 50 إلى 70 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سوإيست الجديدة في مصر

أعلنت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية بالسوق المحلي، قبل ساعات، عن زيادة أسعار سيارتها T2 i-DM موديل 2026 الجديدة بقيمة ثابتة تقدر بـ90 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وتأتي زيادة أسعار جيتور T2 i-DM المعلنة بعد أقل من أسبوعين على تقديمها رسميًا لأول مرة والكشف عن أسعارها بالسوق المصري.

تقدم جيتور T2 i-DM الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، وتباع بسعر رسمي يبلغ 2.150.000 جنيه للفئة Luxury المتوفرة حاليًا بالسوق المحلي.

كان وكيل جيتور كشف عن T2 i-DM لأول مرة في فبراير الماضي دون الإعلان عن سعرها، قبل أن يعلن أواخر مارس عن السعر الرسمي والذي قدر بـ2.060.000 جنيه، وفي خلال أيام زاد سعرها ضمن موجة رفع الأسعار التي تضرب السوق حاليًا.

ونستعرض في التقرير التالي مواصفات جيتور T2 i-DM الجديدة بالسوق المصري:

محرك وأداء جيتور T2 i-DM

تأتي جيتور T2 مزودة بتقنية i-DM المتقدمة، التي تجمع بين الأداء الكهربائي ومحرك البنزين، تتألف منظومة الدفع من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد 154 حصانًا وعزم دوران أقصى 220 نيوتن متر، إلى جانب محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية 221 حصانًا وعزم دوران 390 نيوتن متر، ليصل إجمالي القوة المتاحة إلى 375 حصانًا.

تعتمد جيتور T2 على بطارية LiFePO4 بسعة 26.7 كيلوواط/ساعة، ما يمكّن السيارة من السير لمسافة تصل إلى 139 كيلومترًا بالكهرباء فقط. وتستغرق عملية إعادة شحن البطارية بالكامل نحو نصف ساعة عند استخدام الشحن السريع، بينما تحتاج أربع ساعات عند الشحن البطيء.

التجهيزات الداخلية في جيتور T2 i-DM

تشمل المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوع من الجلد Leather مع إمكانية تعديل الوضعية يدويًا في أربعة اتجاهات، وشاشة عرض القيادة كاملة LCD Dashboard بحجم 10.25 بوصة تدعم لغات متعددة، ونظام تقليل الضوضاء Active Noise Reduction، ونقاط تثبيت الأمتعة Trunk Anchor Points، وإضاءة داخلية قابلة للتعديل مع نظام Light Show .

ويضم السيارة نظام معلومات وترفيه Multimedia System متكامل، مع شاشة لمس 15.6 بوصة، ودعم البلوتوث Car Phone، ونظام صوتي من شركة Sony يضم 12 سماعة موزعة مع ضبط مستوى الصوت تلقائيًا حسب سرعة السيارة، ونظام تحكم صوتي ذكي متعدد اللغات يشمل الإنجليزية والعربية والإسبانية والبرتغالية والفارسية، مع واجهات شحن متعددة ومنافذ USB وType-C للصف الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 50 واط.

أبعاد جيتور T2 i-DM

تأتي جيتور T2 Plug-in Hybrid بطول 4785 مم، وعرض 1875 مم وارتفاع 1695 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2800 مم، وطول قاعدة العجلات الأمامية 1685 مم والخلفية 1695 مم.

أنظمة الأمان والسلامة في جيتور T2 i-DM

تأتي جيتور T2 مجهزة بباقة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة لحماية السائق والركاب، وتشمل وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، ونظام مكابح ABS مع توزيع إلكتروني EBD ومساعد الفرملة EBA، بالإضافة إلى التحكم الديناميكي بالثبات ESC ونظام RMI لمكافحة الانقلاب. كما تحتوي السيارة على نظام كشف النقطة العمياء BSD، وتنبيهات مغادرة المسار LDW مع مساعد الحفاظ على المسار LKA، إضافة إلى نظام الكبح التلقائي المتقدم AEB وتنبيهات التصادم الأمامي والخلفي FCW / RCW، إلى جانب نظام قفل حزام الأمان للطوارئ.

أنظمة مساعدة القيادة في جيتور T2 i-DM

كما توفر جيتور T2 مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق لتعزيز الراحة والسلامة، مثل نظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف CBC، ومساعدة صعود المنحدرات Hill-Start Assist، ونظام مراقبة العبور المائي Wading Sensing System.

وتشمل تجهيزات القيادة الذكية كاميرات أمامية وخلفية مع حساسات ركن، ونظام تثبيت السرعة الذكي ACC، بالإضافة إلى نظام مساعدة القيادة في الازدحام TJA ونظام القيادة المتكامل ICA، ما يوفر تجربة قيادة آمنة وذكية في مختلف الظروف.

