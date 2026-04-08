أسعار ومواصفات أرخص طرازات فورثينج بعد ارتفاع أسعارها في مصر

كتب : محمد جمال

05:23 م 08/04/2026 تعديل في 05:23 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا نسخة البنزين
  • عرض 5 صورة
    فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا نسخة البنزين T5
  • عرض 5 صورة
    فورثينج T5 EVO
  • عرض 5 صورة
    فورثينج T5 EVO

تقدم مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج التجارية بالسوق المصري، سيارتها فورثينج T5 EVO الجديدة بالسوق المصري كأرخص طرازاتها محليًا بعد ارتفاع أسعارها خلال أبريل الجاري.

تأتي فورثينج EVO T5 الجديدة موديل 2027 بفئة وحيدة سعرها الرسمي 1,250,000 جنيه للفئة Exclusive.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فورثينج T5 EVO الجديدة بمصر:

مساحات وأبعاد فورثينج T5 EVO

تنتمي فورثينج T5 EVO إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، وتأتي بأبعاد خارجية بطول 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم.

أداء محرك فورثينج T5 EVO

تقدم فورثينج T5 EVO الجديدة نسخة "البنزين" المجمعة بمصانع الأمل في مصر بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بقوة 194 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات ديوال كلاتش.

التجهيزات الداخلية في فورثينج T5 EVO

فورثينج T5 تأتي بمقصورة بطابع رياضي حديث، مع تصميم فتحات التكييف الأربع ذات الشكل الدائري، وتعتمد المقصورة على شاشة عدادات رقمية كاملة قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بنفس القياس 10.25 بوصة.

منظومة الأمان في فورثينج T5 EVO

تتميز فورثينج T5 بأنظمة أمان شاملة تتكون من 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

