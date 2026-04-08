قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الدفع بمجموعة إضافية من سيارات السيرفيس لخدمة طلاب جامعة أسوان وسكان المناطق الجديدة، مع إصدار توجيهات فورية بمراجعة وإعادة تنظيم خطوط السير لضمان انسيابية الحركة المرورية.

تحرك عاجل لمواجهة التكدس

جاء تدخل المحافظ عقب رصده تكدساً ملحوظاً للطلاب بطريق السادات، نتيجة الإقبال الكثيف على وسائل النقل المتجهة إلى كليات الجامعة في منطقتي "صحارى" و"أسوان الجديدة". وأصدر "لاشين" تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة إعادة التوزيع الجغرافي للسيارات لتغطية النقاط الأكثر كثافة، بما يضمن وصول الطلاب لمقار دراستهم في المواعيد المحددة.

رقابة مرورية وتواصل مباشر

وفي سياق متصل، كلف المحافظ إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني بطريق السادات والمحاور المحيطة لضبط حركة السير وتقليل زمن الانتظار. كما أعلنت المحافظة عن تخصيص رقم «واتس آب» (01507675849) تابع لإدارة المواقف، لتلقي بلاغات المواطنين وشكواهم بشأن أي تجاوزات من السائقين.

إجراءات رادعة للمخالفين

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، محذراً من أن أي محاولة لزيادة عدد الركاب عن الحد المسموح أو التلاعب بالأسعار ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، تشمل: سحب تراخيص القيادة، والإيقاف الفوري للمركبة لمدد متتالية، وتوقيع غرامات مالية فورية.

متابعة ميدانية مستمرة

وجه المحافظ رؤساء الأحياء ومسؤولي المواقف بضرورة القيام بجولات دورية ومفاجئة للتأكد من انتظام العمل، مؤكداً أن توفير خدمة نقل حضارية وآمنة هو أولوية قصوى لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع الأسواني.