محافظ أسوان يتدخل لإنهاء تكدس طلاب الجامعة ويدفع بسيارات سيرفيس إضافية

كتب : إيهاب عمران

05:53 م 08/04/2026
    توفير سيارات سيرفيس لنقل طلاب الجامعة
    محافظ أسوان مع طلاب الجامعة
    سيارات سيرفيس لنقل الطلاب
    تكدس طلاب الجامعة لعدم وجود سيارات سيرفيس
    محافظ أسوان يتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة

قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الدفع بمجموعة إضافية من سيارات السيرفيس لخدمة طلاب جامعة أسوان وسكان المناطق الجديدة، مع إصدار توجيهات فورية بمراجعة وإعادة تنظيم خطوط السير لضمان انسيابية الحركة المرورية.

تحرك عاجل لمواجهة التكدس

جاء تدخل المحافظ عقب رصده تكدساً ملحوظاً للطلاب بطريق السادات، نتيجة الإقبال الكثيف على وسائل النقل المتجهة إلى كليات الجامعة في منطقتي "صحارى" و"أسوان الجديدة". وأصدر "لاشين" تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة إعادة التوزيع الجغرافي للسيارات لتغطية النقاط الأكثر كثافة، بما يضمن وصول الطلاب لمقار دراستهم في المواعيد المحددة.

رقابة مرورية وتواصل مباشر

وفي سياق متصل، كلف المحافظ إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني بطريق السادات والمحاور المحيطة لضبط حركة السير وتقليل زمن الانتظار. كما أعلنت المحافظة عن تخصيص رقم «واتس آب» (01507675849) تابع لإدارة المواقف، لتلقي بلاغات المواطنين وشكواهم بشأن أي تجاوزات من السائقين.

إجراءات رادعة للمخالفين

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، محذراً من أن أي محاولة لزيادة عدد الركاب عن الحد المسموح أو التلاعب بالأسعار ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، تشمل: سحب تراخيص القيادة، والإيقاف الفوري للمركبة لمدد متتالية، وتوقيع غرامات مالية فورية.

متابعة ميدانية مستمرة

وجه المحافظ رؤساء الأحياء ومسؤولي المواقف بضرورة القيام بجولات دورية ومفاجئة للتأكد من انتظام العمل، مؤكداً أن توفير خدمة نقل حضارية وآمنة هو أولوية قصوى لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع الأسواني.

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران