ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟

تذبذبت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت في منتصف التعاملات قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية التعاملات، مدفوعة بتقلبات الأسعار العالمية وتحركات سعر الدولار محليا وعالميا.

تراجع الأسعار بمنتصف التعاملات

وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيها خلال منتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، متأثرا بحالة التذبذب في الأسعار العالمية وتحركات سعر الدولار محليا.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض الأسعار محليا جاء نتيجة تذبذب الأسعار عالميا، موضحا أن سعر الأوقية ارتفع عقب وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى نحو 4850 دولارا قبل أن يتراجع إلى 4780 دولارا، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق العالمي.

وأضاف ميلاد أن تراجع سعر الدولار في البنوك بأكثر من جنيه خلال تعاملات اليوم أسهم أيضا في حدوث اضطراب مؤقت بالسوق المحلي لحين استقرار الأوضاع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.47 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

ارتفاع جديد بنهاية تعاملات اليوم

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7220 جنيها، بزيادة قدرها 60 جنيها مقارنة بنهاية تعاملات أمس، والتي سجل خلالها 7160 جنيها للجرام.

وأوضحت منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن ارتفاع الأسعار جاء مدفوعا بتراجع الدولار عالميا، إلى جانب تطورات جيوسياسية مفاجئة، أبرزها الاتجاه نحو تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية والمحلية.

وأشارت المنصة إلى أن سعر الدولار في مصر لعب دورا رئيسيا في الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم الضغوط الصعودية القادمة من السوق العالمي.

مرونة السوق المحلي

وفي السياق ذاته، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن السوق المحلي أظهر مرونة واضحة في التعامل مع المستجدات الأخيرة، مشيرا إلى أن الارتفاعات المسجلة جاءت نتيجة مباشرة لتحركات سعر الذهب عالميا، إلى جانب تغيرات سعر الدولار عالميا.

وأضاف أن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه أصبحت عنصرا أساسيا لفهم اتجاهات الذهب في مصر، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع ضرورة مراقبة التطورات الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية بشكل مستمر.

توقعات الفترة المقبلة

وتوقع إمبابي أن يساهم تراجع الدولار في إعادة توازن أسعار الذهب داخل السوق المحلي، وتقليص آثار الارتفاعات الناتجة عن صعود الأوقية عالميا.

