إعلان

بعد وقف الحرب.. البورصة تغلق على صعود جماعي والمؤشر الرئيسي يرتفع 4%

كتب : أحمد الخطيب

04:40 م 08/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 4.10% عند مستوى 48593 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.56 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.71 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 846.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.04% عند مستوى 46681 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه بنسبة 5.48%، ليغلق على سعر 32.61 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.50 جنيه.

وتراجع سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 5.31%، ليغلق على سعر 59.70 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 63.05 جنيه.

وهبط سهم سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك بنسبة 5.27%، ليغلق على سعر 16.90 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.84 جنيه.

وانخفض سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.98%، ليغلق على سعر 295.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 311 جنيهًا.

وتراجع سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 4.39%، ليغلق على سعر 3.92 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.10 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 10.53%، ليغلق على سعر 1.80 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.71 جنيه.

وصعد سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 9.67%، ليغلق على سعر 372.22 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 339.39 جنيه.

وارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 8.70%، ليغلق على سعر 567 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 521.6 جنيه.

وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 8.11%، ليغلق على سعر 84 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 77.70 جنيه.

وصعد سهم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 7.70%، ليغلق على سعر 27.15 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25.21 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

