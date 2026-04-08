تقارير: إسرائيل أُبلغت متأخرًا بصفقة وقف إطلاق النار ولم تكن راضية

كتب : وكالات

05:49 م 08/04/2026

إسرائيل وإيران

لم تكن إسرائيل، التي لم تكن طرفًا رسميًا في مفاوضات إيران، راضية عن أنها تلقت خبر إتمام الصفقة في مرحلة متأخرة ولم يُستشر قادتها، وفق ما ذكره وسطاء وشخص مطلع على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الأمر اقتصر على اتصال الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إعلان وقف إطلاق النار بفترة قصيرة. وأضاف المسؤول للصحيفة الأمريكية، أن نتنياهو وافق على المشاركة في وقف إطلاق النار.

غضب إسرائيلي

وأشار الوسطاء وفقا للصحيفة الأمريكية، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يكونوا سعداء بالشروط، بما في ذلك تضمين لبنان في الاتفاق، إذ تعتبر إسرائيل إيران ولبنان ساحتين منفصلتين. وقال نتنياهو صباح الأربعاء إن الصفقة لم تشمل لبنان، متناقضًا مع بيان سابق لباكستان، التي تتوسط في المحادثات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه أنهى العمليات العسكرية في إيران لكنه يواصل ضرباته ضد حزب الله في لبنان.

لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
