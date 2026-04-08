قبل أيام، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، عن زيادة بأسعار السيارة إم جي 5 سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة ثابتة 40 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وتعد الزيادة الأخيرة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية بأسعار MG 5 هي الثانية في أقل من أسبوعين، إذ سبق وارتفعت أسعار السيارة في 24 مارس الماضي بقيمة 60 ألف جنيه، وبذلك يصبح إجمالي الزيادة 100 ألف جنيه.

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة أصبح سعر إم جي 5 الجديدة تبدأ من 900.000 جنيه بدلًا من 860.000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury الأعلى تجهيزًا بات سعرها الجديد 1000.000 جنيه مقابل 960.000 جنيه سابقًا.

وضربت سوق السيارات المصري موجات متتالية من زيادات الأسعار على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، ذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية بسبب حرب إيران وأمريكا، والتي أثرت على حركة الشحن البحري وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار التأمين.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على مواصفات MG 5 الجديدة في مصر:

هل أبعاد إم جي 5 مناسبة للعائلات الكبيرة؟

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

ما مواصفات محرك إم جي 5؟

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندر بسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

وسائل الأمان والراحة في MG5

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

