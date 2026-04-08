نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"

كتب : محمد عبدالناصر

04:59 م 08/04/2026

المهندس نجيب ساويرس

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، واصفًا إياه بـ"المبهم"، وأنه يثير تساؤلات حول انعكاساته على دول الخليج.

وقال ساويرس، عبر صحسابه على منصة اكس: إنه لا يفهم كيف لا يتضمن الاتفاق دول الخليج، متسائلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تخلت عن دورها وتركت المنطقة، بما فيها لبنان، لمصيرها في ظل التطورات الأخيرة.

مخاوف من مكاسب إيرانية

وأشار إلى أن الاتفاق يبدو وكأنه يصب في صالح النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز، الذي كان يُعتبر ممرًا دوليًا مفتوحًا قبل الحرب، معتبرًا أن هناك اعترافًا ضمنيًا بتبعيته لإيران.

وأضاف أن جميع الأطراف تدّعي الانتصار، إلا أن المؤكد هو أن العالم سيتغير بعد هذه الحرب، سواء على مستوى التحالفات الدولية مثل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أو جامعتنا العربية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أبرز دروس المرحلة المقبلة هي ضرورة الاعتماد على الذات، والتعامل بحذر مع ما وصفه بـ"إيران الجديدة"، في ظل واقع إقليمي ودولي متغير.

