وكيل دونج فينج يعلن تثبيت أسعار ميج وشاين في السوق المصري

كتب : محمد جمال

04:01 م 08/04/2026 تعديل في 04:02 م
    دونج فينج shine الجديدة
    دونج فينج shine الجديدة
    دونج فينج shine الجديدة
    دونج فينج ماج الكهربائية
    دونج فينج ماج الكهربائية
    دونج فينج ماج الكهربائية
    دونج فينج ماج الكهربائية

أعلنت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، تثبيت أسعار ميج وشاين في السوق المصري خلال شهر أبريل 2026، لتقديم السيارات بنفس الأسعار السابقة دون أي زيادة.

ونستعرض من خلال التقرير الآتي أبرز مواصفات وأحدث أسعار دونج فينج شاين وميج في مصر:

أسعار دونج فينج شاين بعد قرار التثبيت

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مواصفات وأسعار دونج فينج ميج

تقدم السيارة دونج فينج ميج بفئتين من التجهيزات في مصر بعد تثبيت أسعارها بأسعار تبدا من مليون و 190 ألف جنيه، تصل لـ مليون و 290 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً.

تعتمد السيارة على محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 204 حصان، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن-متر عند نطاق دوران ما بين 2000 و4000 دورة في الدقيقة. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. ويعمل بنظام دفع أمامي. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 190 كم/ساعة، في حين يصل زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة إلى 8.5 ثوانٍ.

يحتوي خزان الوقود على سعة تبلغ 51 لتر، وتستهلك في المتوسط 6.8 لتر/100 كم، أو 14.7 كيلومتر لكل لتر .

اقرأ أيضًا:

الزيادة تضرب أسعار جيتور T2 i-DM بعد أيام من تقديمها لأول مرة في مصر

مرسيدس تطلق سيارتها مايباخ S الجديدة بمستوى فخامة غير مسبوق.. شاهدها

بعد الزيادة الأخيرة.. ما سعر أرخص سيارات MG الصينية بمصر في أبريل 2026؟

SN أوتوموتيف دونج فينج Dongfeng شاين

أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
أخبار مصر

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مصراوى TV

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
جريمة دربالة بالإسكندرية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة والده وجدته
أخبار المحافظات

جريمة دربالة بالإسكندرية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة والده وجدته
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران