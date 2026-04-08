من 50 إلى 70 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سوإيست الجديدة في مصر

أعلنت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، تثبيت أسعار ميج وشاين في السوق المصري خلال شهر أبريل 2026، لتقديم السيارات بنفس الأسعار السابقة دون أي زيادة.

ونستعرض من خلال التقرير الآتي أبرز مواصفات وأحدث أسعار دونج فينج شاين وميج في مصر:

أسعار دونج فينج شاين بعد قرار التثبيت

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مواصفات وأسعار دونج فينج ميج

تقدم السيارة دونج فينج ميج بفئتين من التجهيزات في مصر بعد تثبيت أسعارها بأسعار تبدا من مليون و 190 ألف جنيه، تصل لـ مليون و 290 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً.

تعتمد السيارة على محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 204 حصان، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن-متر عند نطاق دوران ما بين 2000 و4000 دورة في الدقيقة. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. ويعمل بنظام دفع أمامي. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 190 كم/ساعة، في حين يصل زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة إلى 8.5 ثوانٍ.

يحتوي خزان الوقود على سعة تبلغ 51 لتر، وتستهلك في المتوسط 6.8 لتر/100 كم، أو 14.7 كيلومتر لكل لتر .

مرسيدس تطلق سيارتها مايباخ S الجديدة بمستوى فخامة غير مسبوق.. شاهدها

بعد الزيادة الأخيرة.. ما سعر أرخص سيارات MG الصينية بمصر في أبريل 2026؟