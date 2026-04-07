أقرت شركة مانسكو Mansco، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بیجو Peugeot التجارية في مصر، عن زيادة أسعار بيجو 5008 بقيم تتراوح بين 100 وحتى 125 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

ما أسعار بيجو 5008 بعد الزيادة الأخيرة؟

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وأصبح سعرها الرسمي الجديد يبدأ من 2.275.000 جنيه للفئة الأولى مقابل 2.175.000 جنيه سابقًا، والفئة الثانية بسعر 2.575.000 جنيه بدلًا 2.250.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 5008 الجديدة في مصر:

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026 الميكانيكية

تعتمد بيجو 5008 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6 لترات لكل 100 كم.

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

أبرز ما يتوفر في مقصورة بيجو 5008

في الداخل، تقدم السيارة مقصورة رقمية متقدمة تعتمد على نظام i-Cockpit، مع شاشة منحنية بقياس 21 بوصة، وشاشة لمسية صغيرة على الكونسول الأوسط.

تأتي بيجو 5008 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة للسائق، مثل نظام الحفاظ على حارة السير، ونظام التحكم في المسافة الآمنة، بالإضافة إلى نظام التحكم بالأوامر الصوتية المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

