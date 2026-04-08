الزيادة تضرب أسعار جيتور T2 i-DM بعد أيام من تقديمها لأول مرة في مصر

أعلنت شركة مان إيست وكيل المحلي لعلامة سوإيست في السوق المصري عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها المتوفرة بالسوق المحلي، والتي شهدت ارتفاعات من 50 إلى 70 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات سوايست الجديدة بالسوق المصري:

سوإيست S05

ارتفعت أسعار S05 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline سعرًا رسميًا بلغ 1,070,000 جنيه.

سوإيست S06

ارتفعت أسعار S06 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline سعر 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Premium سعر 1,485,000 جنيه.

سوإيست S07

ارتفعت أسعار S07 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline نحو 1,390,000 جنيه، فيما وصلت الفئة Premium إلى 1,530,000 جنيه.

سوإيست S09

ارتفعت أسعار S09 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Flagship سعر رسمي بلغ 1,600,000 جنيه.

وتأتي جميع السيارات بضمان يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، مع ضمان للمحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو 60 ألف كيلومتر لفترة محدودة.

