إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة

كتب : عبدالله محمود

05:55 م 08/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، من استمرار إسرائيل في استهداف لبنان، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، ناقش عراقجي حالات خرق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأعرب عراقجي، عن تقديره للدور البناء والمسؤول للحكومة الباكستانية، ولجهودها المستمرة والفعّالة لإنهاء الحرب وتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

وأشار الجانبان إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، مؤكّدين أهمية استمرار التنسيق ومتابعة المحاور المتفق عليها في تلك المحادثة.

فيديو قد يعجبك



كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

تقارير: إسرائيل أُبلغت متأخرًا بصفقة وقف إطلاق النار ولم تكن راضية
شئون عربية و دولية

تقارير: إسرائيل أُبلغت متأخرًا بصفقة وقف إطلاق النار ولم تكن راضية
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود
شئون عربية و دولية

الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران