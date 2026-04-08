حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، من استمرار إسرائيل في استهداف لبنان، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، ناقش عراقجي حالات خرق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأعرب عراقجي، عن تقديره للدور البناء والمسؤول للحكومة الباكستانية، ولجهودها المستمرة والفعّالة لإنهاء الحرب وتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

وأشار الجانبان إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، مؤكّدين أهمية استمرار التنسيق ومتابعة المحاور المتفق عليها في تلك المحادثة.