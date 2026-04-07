ارتفاع أسعار أكبر سيارات بيجو الفرنسية في مصر حتى 125 ألف جنيه

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الفرنسية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

وكشفت القائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي لبيجو، عن زيادات بأسعار عدد من الطرازات، وذلك بقيم تراوحت بين 100 ألف وحتى 150 ألف جنيه.

يأتي ذلك بينما استقرت أسعار بعض الموديلات الأخرى دون زيادات وفي مقدمتها السيارة بيجو 2008 التي تعد أرخص سيارات بيجو في مصر حاليًا.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض مواصفات وأسعار السيارة بيجو 2008 الجديدة بمصر:

سعر بيجو 2008 الجديدة

تتوفر بيجو 2008 موديل 2026 خلال الشهر الجاري في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,500,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 1,650,000 جنيه للفئة GT.

مواصفات محرك بيجو 2008

تعتمد بيجو 2008 بفئاتها المختلفة على سواعد محرك تربو صغير ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

أبعاد ومساحات بيجو 2008

تقدم بيجو 2008 بطول 4.300 مم، وعرض 1.540 مم، وارتفاع 1.550 مم، مع طول قاعدة العجلات 2.605 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

وسائل الأمان في بيجو 2008

وسائل الأمان في بيجو 2000 تشمل 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، نظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة،

تجهيزات بيجو 2008

تقدم بيجو 2008 بشاشة ترفيهية قياس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، فتحه سقف بانوراما، شاحن لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيكي، مصابيح أمامية وخلفية Full LED، مثبت ومحدد سرعه.

