الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود

كتب : د ب أ

05:13 م 08/04/2026

حرب لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "العدوان الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود" ، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم الأربعاء، عن عون قول إنّ "هذه الاعتداءات الهمجيّة، التي لا تعرف الحقّ ولا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، قد أثبتت مرارًا وتكرارًا استخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف :"قد شهدنا، على مدى 15 شهرًا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع"، مشيرا إلى أن "الإسرائيلي ‏يمعن اليوم، مجددًا في عدوانه، مرتكبًا مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود، في تحدٍّ صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار".

وتابع "‏إنّ هذا التصعيد الخطير يُحمّل الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته"، مؤكدا أنّ "استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات".

‏وقالت إنه "إذ يدين هذه الجريمة بأشدّ العبارات"، يؤكد " ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍّ لهذا النهج العدواني الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومن جانبها، أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، سقوط مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان إثر الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق.

