مرسيدس تطلق سيارتها مايباخ S الجديدة بمستوى فخامة غير مسبوق.. شاهدها

كتب : مصراوي

02:38 م 08/04/2026 تعديل في 02:40 م
    مرسيدس مايباخ
    مرسيدس مايباخ

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها مايباخ الفاخرة من الفئة S، والتي ترفع مستوى الراحة والفخامة إلى آفاق جديدة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تأتي بطول يبلغ 5.50 متر، وتمتاز بشبكة مبرد أكبر مع دعامات رأسية من الكروم، والتي تظهر بشكل واضح. ولأول مرة قامت الشركة الألمانية بإضاءة حروف مايباخ في شبكة المبرد والنجمة الموجودة على غطاء المحرك.

ما المختلف في النسخة الأحدث من مرسيدس مايباخ؟

وقامت مرسيدس أيضا بإضاءة حواف شبكة المبرد، كما تظهر بصمات الإضاءة الجديدة في وظيفة الإضاءة الرقمية ولمسات اللون الذهبي الوردي، الذي يزين شعار مايباخ بشكل أنيق، وفي الخلف تمتاز المصابيح الخلفية بشعار مرسيدس ثلاثي النجوم.

ومن ضمن التفاصيل الجديدة في ظهور شعارات مايباخ مضاءة على العمود C، وتعديل نظام الإضاءة المحيطية لركوب السيارة والنزول منها.

وتتمتع سيارة مايباخ الجديدة لأول مرة بعجلات مسبوكة مع أغطية صرة بمحامل كروية، بما يضمن ظهور النجمة بشكل صحيح دائما بغض النظر عن موضع العجلة، ولعشاق التفرد أطلقت الشركة الألمانية عجلات مسبوكة مصقولة باللون الذهبي قياس 21 بوصة.

ويظهر الاختلاف الأساسي بين سيارة مايباخ وسيارة مرسيدس من الفئة S القياسية في المقصورة الداخلية؛ حيث تقدم الشركة الألمانية أيقونتها مايباخ الجديدة بألوان جديدة وأنيقة للغاية مثل الأصفر Corn والأخضر Lake والبني Tobacco، بالإضافة إلى فرش المقصورة بأفخر أنواع الجلود حتى أدق التفاصيل.

ومن أبرز ما يميز هذه السيارة الجديدة هو تصميم المقاعد المزهر، وهو تطوير لنمط مايباخ المعروف، ويكمل هذا التصميم النمط الماسي المتوافر في الموديل القياسي.

لماذا قدمت مرسيدس سيارتها الجديدة بدون فرش جلدي؟

ولأول مرة يتم طرح مقصورة سيارة بدون فرش جلدي على الإطلاق، ويجمع هذا التصميم بين الجلد الاصطناعي المألوف والأقمشة المصنوعة من الكتان والبوليستر المُعاد تدويره.

ولا يتمكن الشخص العادي من إدراك الفرق بينهما، ولعشاق المظهر الكلاسيكي فيمكنهم الاختيار بين تشكيلة واسعة من الألوان؛ حيث يتوافر أكثر من 150 لونا للطلاء الخارجي وأكثر من 400 لون للتجهيزات الداخلية.

وعلى صعيد التجهيزات الرقمية، تأتي سيارة مرسيدس مايباخ الجديدة بنفس مستوى تجهيزات سيارة الفئة S المعدلة، ولكن لكل سيارة منهما طابعها الخاص، وتعتمد السيارة الفاخرة الجديدة على نظام التشغيل MB.OS وتمتاز جميع الشاشات والقوائم بتصميم مايباخ الخاص مع عناصر ذهبية.

كما تتضمن سيارة مايباخ الجديدة أجهزة ريموت كنترول جديدة في الخلف لوظيفة التدليك، وهي ليست متوافرة في سيارة الفئة S القياسية.

مواصفات محرك مرسيدس مايباخ الجديدة

وعلى صعيد الدفع، تنطلق سيارة مايباخ الجديدة اعتمادا على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 مستمد من سيارة S680 ويولد قوة 450 كيلووات/612 حصان مع مولد بادئ الدوران بقوة 17 كيلووات.

ويعتمد الموديل Guard فائق الأمان على محرك V12، بالإضافة إلى توافر إصدار هجين قابل للشحن Plug-in ببطارية تتيح لسيارة مايباخ قطع مسافة 100 كلم بالطاقة الكهربائية فقط.

