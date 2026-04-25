كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" في مصر، عن السيارة أريزو 6 GT لأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر فبراير الماضي.

ومنذ طرحها الرسمي، شهدت السيارة سلسلة متتالية من الزيادات السعرية خلال فترة قصيرة، في انعكاس واضح لتحركات السوق وارتفاع تكاليف التشغيل.

ونرصد من خلال التقرير التالي سلسلة أسعار أريزو 6 GT منذ طرحها بمصر:

البداية عند الطرح الرسمي



انطلقت أريزو 6 GT المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات، حيث بدأ سعر الفئة الأولى من 840 ألف جنيه، بينما قُدرت الفئة الأعلى تجهيزًا بنحو 900 ألف جنيه.

أول زيادة سعرية



بعد فترة وجيزة، ارتفعت الأسعار بقيمة 30 ألف جنيه، لتصل إلى 870 ألف جنيه للفئة الأولى، و930 ألف جنيه للفئة الثانية.

الزيادة الثانية



واصلت السيارة صعودها السعري، حيث سجلت الفئة الأولى 920 ألف جنيه بدلًا من 870 ألفًا، فيما ارتفعت الفئة الأعلى إلى 980 ألف جنيه مقارنة بـ930 ألف جنيه سابقًا.

أحدث قائمة سعرية



ومع آخر تحديث للأسعار خلال أبريل، وصلت الفئة الأولى "Comfort" إلى 989 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الثانية "Luxury" نحو مليون و49 ألف جنيه، لتقترب السيارة من حاجز المليون جنيه خلال أشهر قليلة من طرحها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري أريزو 6 GT:

المحرك

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

المقصورة الداخلية

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

أنظمة السلام والأمان

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.

