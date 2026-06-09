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تتصدر مبيعات الكهرباء| تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها BYD في مصر

كتب : رأفت العربي

12:50 م 09/06/2026 تعديل في 12:58 م
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  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين 2026
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية
  • عرض 14 صورة
    بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية

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تقدم شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، سيارتها بي واي دي Dolphin Surf الكهربائية كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

وتتصدر بي واي دي بحسب المعلن من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية في الإدارات ووحدات المرور بأنحاء الجمهورية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.

في التقرير التالي أسعار ومواصفات بي واي دي Dolphin Surf في مصر:

محرك بي واي دي Dolphin Surf

تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 38.88 كيلوواط/ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 75 حصانًا ميكانيكيًا، وتدعم الشحن المنزلي عبر Type 2 AC، بالإضافة إلى الشحن السريع CCS الذي يمكنه شحن السيارة خلال 30 دقيقة فقط.

وتستطيع السيارة، التي تأتي بخمسة مقاعد، قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر في ظروف القيادة العادية، بينما تنخفض إلى 220 كيلومترًا على الطرق السريعة في الأجواء الباردة، مع سرعة قصوى تصل إلى 130 كم/س.

أبعاد بي واي دي Dolphin Surf

يبلغ الطول الكلي للسيارة 3.780 مم، بينما يصل العرض إلى 1.540 مم، والارتفاع الإجمالي 1.715 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.500 مم، ويصل الوزن الإجمالي بأقصى حمولة إلى 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf

تأتي السيارة مجهزة من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، إلى جانب نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى سمارت كي ودعم تقنية NFC.

منظومة السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf

زودت بالسيارة بي واي دي Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، تشمل نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالات التصادم.

أسعار بي واي دي Dolphin Surf

تتوفر السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949.900 جنيه.

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