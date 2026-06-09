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"341 مليون مشاهدة".. فيلم "7 Dogs" يحقق نجاحًا عالميًا

كتب : سهيلة أسامة

10:10 م 09/06/2026

المستشار تركي آل الشيخ

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احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي حول العالم.

تركي آل الشيخ يحتفل بالنجاح العالمي لفيلم "7 Dogs" وتخطيه أرقاما قياسية

ونشر آل الشيخ عبر حساباته الرسمية صورة كشف من خلالها عن الأرقام التي حققها الفيلم، والتي جاءت كالتالي: "10.3 مليار حجم الوصول الإعلامي حول العالم، 341 مليون مشاهدة تعكس الحضور الجماهيري الواسع، 458 مليون قيمة إعلانية موازية للظهور الإعلام، 47 دولة تداولت أخبار الفيلم عالميًا، 6.33 ألف مادة إعلامية وثقت نجاح الفيلم، 210 صحفيين حضروا لتغطية العرض الخاص للفيلم".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج بلال فلاح وعادل العربي.

تركي آل الشيخ عبر فيسبوك

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فيلم 7 Dogs تركي آل الشيخ أحمد عز كريم عبد العزيز

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