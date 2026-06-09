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كشفت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، عن أسعار موديل 2027 من السيارة إكسيد LX في السوق المحلي، والذي جاء بزيادة قدرها 100 ألف جنيه مقارنة بالنسخة السابقة.

ووفقًا للقائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي تقدم السيارة إكسيد LX موديل 2027 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Luxury بسعر رسمي يبلغ 1.440.000 جنيه.

مواصغات إكسيد LX موديل 2027 في مصر:

محرك إكسيد LX 2027

تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو بقوة تصل إلى 184 حصانًا، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات.

مقاسات وأبعاد إكسيد LX 2027

أبعاد إكسيد LX يبلغ طولها 4,533 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,848 مم، وارتفاعها إلى 1,700 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,670 مم.

منظومة الأمان والسلامة في إكسيد LX 2027

تحصل إكسيد LX 2027 على منظومة أساسية تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مع الوسائد الستارية حسب التجهيز، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعد الفرامل BAS، إلى جانب نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC.

كما تتضمن التجهيزات حساسات للركن في الأمام والخلف، وكاميرا خلفية أو كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، مع مثبت سرعة أو مثبت تكيفي، بالإضافة إلى محدد سرعة نشط ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتجهيز نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

وتشمل أيضًا نظام التوقف التلقائي في الطوارئ AEB، والتحذير من الاصطدام الأمامي FCW، والتحذير من الاصطدام الخلفي RCW، ونظام رصد البقعة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار LDW، ومساعد تغيير الحارة LCA، ونظام المحافظة على المسار في الطوارئ ELK، إلى جانب مساعد القيادة في الزحام TJA والتنبيه من السيارات العابرة أثناء الرجوع للخلف RCTW.

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