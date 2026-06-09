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وبحسب أحدث قائمة سعرية، ارتفع سعر بروتون ساجا إلى 675 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه، لتواصل احتفاظها بلقب أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو متاحة في السوق المصري خلال يونيو الجاري.



مواصفات بروتون ساجا الجديدة في مصر:

محرك بروتون ساجا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة 95 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

الأبعاد والمساحات

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 مم، وعرض 1.600 مم، وارتفاع 1.500 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 171 مم، وتوفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 413 لترًا.

تجهيزات الأمان

تزود السيارة بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ومساعد الفرامل BA، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

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