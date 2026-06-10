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مصدر يكشف لمصراوي سر مكالمة عبد الحفيظ مع النني

كتب : رمضان حسن

12:34 ص 10/06/2026

سيد عبد الحفيظ

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لعب محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، دورًا في ملف اختيار المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، قبل الاستقرار بشكل نهائي على التعاقد مع الحسين عموتة لخلافة ييس توروب.

وقال مصدر مطلع إن سيد عبد الحفيظ أجرى مساء السبت الماضي اتصالًا بمحمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، قبل الاستقرار بشكل نهائي على التعاقد مع الحسين عموتة لتدريب الأهلي خلفًا لييس توروب.

وأوضح المصدر أن هدف الاتصال كان الاستفسار عن شخصية عموتة داخل غرفة الملابس وخارجها، وطريقة تعامله مع اللاعبين والمحيطين به، وهي من النقاط التي حظيت بأهمية كبيرة خلال عملية المفاضلة بين المرشحين لتولي المهمة الفنية.

وأضاف المصدر أن محمد النني نقل لسيد عبد الحفيظ انطباعات إيجابية للغاية عن المدرب المغربي، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية قوية وحازمة، وفي الوقت نفسه يجيد بناء العلاقات الإنسانية والتعامل مع اللاعبين بشكل جيد.

وأشار المصدر إلى أن سيد عبد الحفيظ، بعد هذه المكالمة، رفع تقريرًا إلى محمود الخطيب أوصى فيه بالتعاقد مع الحسين عموتة، قبل أن تبدأ التحركات الرسمية بشكل أكثر جدية، وصولًا إلى الاتفاق معه على تولي تدريب الأهلي.

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سيد عبد الحفيظ النني الحسين عموتة

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