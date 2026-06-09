مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
23:00

كوستاريكا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

- -
23:00

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات

البرتغال

- -
22:45

نيجيريا

جميع المباريات

إعلان

حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بكأس ليبيا من القاهرة

كتب : محمد الميموني

11:56 م 09/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أهلى طرابلس
  • عرض 6 صورة
    أهلى طرابلس
  • عرض 6 صورة
    أهلى طرابلس
  • عرض 6 صورة
    أهلي طرابلس_6
  • عرض 6 صورة
    أهلى طرابلس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق أهلي طرابلس الفوز على نظيره أهلي بنغازي اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة بفوز أهلي طرابلس على نظيره أهلي بنغازي بنتيجة بهدف دون رد في نهائي البطولة.

وأحرز اللاعب مؤيد اللافي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 69.

وتوج حسام البدري مع أهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا لموسم 2025/26 في استاد القاهرة الدولي اليوم على حساب أهلي بنغازي.

ويذكر أن حقق أهلي طرابلس لقب كأس ليبيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسع في تاريخه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس ليبيا أهلى طرابلس أهلي بنغازي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بكأس ليبيا من القاهرة
مصراوي ستوري

حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بكأس ليبيا من القاهرة
مصدر يكشف لمصراوي سر مكالمة عبد الحفيظ مع النني
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي سر مكالمة عبد الحفيظ مع النني
ردا على إسقاط المروحية.. أمريكا تعلن بدء شن ضربات دفاعية ضد إيران
شئون عربية و دولية

ردا على إسقاط المروحية.. أمريكا تعلن بدء شن ضربات دفاعية ضد إيران

"غير مدرجة بجدول المخدرات وتخضع له".. ماذا جاء بتقرير لجنة فحص مخدرات عصابة
حوادث وقضايا

"غير مدرجة بجدول المخدرات وتخضع له".. ماذا جاء بتقرير لجنة فحص مخدرات عصابة
منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية
كأس العالم 2026

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان