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حقق فريق أهلي طرابلس الفوز على نظيره أهلي بنغازي اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة بفوز أهلي طرابلس على نظيره أهلي بنغازي بنتيجة بهدف دون رد في نهائي البطولة.

وأحرز اللاعب مؤيد اللافي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 69.

وتوج حسام البدري مع أهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا لموسم 2025/26 في استاد القاهرة الدولي اليوم على حساب أهلي بنغازي.

ويذكر أن حقق أهلي طرابلس لقب كأس ليبيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسع في تاريخه.