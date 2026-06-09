أقرت شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، زيادات جديدة على أسعار بعض زيوت المحركات والمنتجات الخاصة في السوق المصري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح يوم 10 يونيو 2026.

وكشفت الشركة من خلال القائمة السعرية الجديدة عن تحريك أسعار زيوت محركات البنزين وزيوت التروس والسوائل المختلفة، مع استقرار أسعار زيوت المركبات التجارية والدراجات النارية عند معدلات شهر مايو الماضي.

وتوفر توتال إنرجيز لعملائها في مصر مجموعة متنوعة من زيوت المحركات والشحومات والسوائل، التي تغطي احتياجات السيارات الملاكي والدراجات النارية ومركبات النقل بمختلف فئاتها.

وبحسب القائمة الجديدة فقد شهدت غالبية المنتجات التي تقدمها توتال لعملاء السوق المحلي زيادات، وذلك بقيم تتراوح بين 5 جنيه وحتى 295 جنيها في سعر العبوة الواحدة.

وأوضحت توتال أن أسعار منتجات زيوت المحركات البنزين والهيدروليك والمنتجات الخاصة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أبرز أسعار زيوت توتال في مصر بعد الزيادة:

زيوت توتال المخصصة لسيارات الركوب "الملاكي"

كوارتز اكسترا OW-20 ( عبوة 1 لتر بـ750 جنيها - عبوة 4 لترات بـ2800 جنيه - عبوة 5 لترات بـ3.325 جنيه)

كوارتز انيو SW-40 ( عبوة 1 لتر بـ750 جنيها - عبوة 4 لترات بـ2.800 جنيه)

كوارتز انيو SW-30 ( عبوة 1 لتر بـ750 جنيها - عبوة 4 لترات بـ2.800 جنيه)

كوارتز 7000 10W-40 ( عبوة 1 لتر بـ390 جنيها - عبوة 4 لترات بـ1415 جنيها - عبوة 5 لترات بـ1.700 جنيه)

كوارتز 7000 15W-50 ( عبوة 4 لترات بـ1245 جنيها - عبوة 5 لترات بـ1.495 جنيه)

كوارتز 5000 20W-50 ( عبوة 1 لتر بـ297 جنيها - عبوة 4 لترات بـ1.145 جنيه)

كوارتز 3000 20W-50 ( عبوة 1 لتر بـ220 جنيها - عبوة 4 لترات بـ855 جنيهات - عبوة 5 لترات بـ1.020 جنيه)

موتور اويل غاز 20W-50 ( عبوة 1 لتر بـ205 جنيهات - عبوة 4 لترات بـ790 جنيها)

موتور اويل 20W-50 CF ( عبوة 1 لتر بـ205 جنيهات - عبوة 4 لتر بـ790 جنيها)

موتور اويل API SF/CD 50 ( عبوة 1 لتر بـ190 جنيها - عبوة 4 لتر بـ725 جنيها)

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