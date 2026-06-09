نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قائمة محدثة بأسماء الكيانات والشركات التي تعتقد واشنطن أنها تقدم مساعدات ودعمًا للجيش الصيني، وجاءت في مقدمة هذه الكيانات شركة "بي واي دي" (BYD) الرائدة عالميًا في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية.

ويأتي الكشف عن هذه القائمة بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جمهورية الصين الشعبية ولقائه بالرئيس شي جين بينج، وهي الزيارة التي سعى خلالها ترامب إلى خفض مستويات التصعيد بين البلدين وإعادة التوازن إلى علاقاتهما التجارية والسياسية.

تحذير أمريكي صارم

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس اللجنة المعنية بالصين في الكونجرس الأمريكي، جون مولينار، إن هذه القائمة المحدثة بالكيانات الصينية التي وصفها بـ "العسكرية" بمثابة تحذير صارم للشركات الأمريكية، ونظام الحكم، والشعب الأمريكي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مولينار مطالبته الشركات الأمريكية بالسرعة في وقف تعاملاتها مع الشركات الصينية التي تهدد الأمن القومي، مؤكداً أن استمرار التعاون معها يهدد بتمكين الصعود العسكري لبكين.

واشنطن تلاحق السيارات الصينية

خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات فعلية للحد من تواجد سيارات "بي واي دي" داخل السوق الأمريكية؛ وكان أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية القادمة من الصين.

وربطت الحكومة الأمريكية قرارها بمخاوف تتعلق بـ "السيارات المتصلة" التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى قدرتها على جمع بيانات حساسة عن البنية التحتية والمستخدمين، وإعادة توجيهها إلى الصين لتحليلها.

وفي إطار هذه المخاوف، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقات موسعة واقترحت قواعد صارمة تحظر استخدام المكونات البرمجية والأجهزة الصينية في المركبات الذكية، لتجنب تسريب المعلومات أو احتمالية تعطيل السيارات عن بعد.

وتحظر السلطات الأمريكية فعليًا دخول واستخدام السيارات الصينية المتصلة، وفي مقدمتها سيارات BYD، داخل المواقع والمنشآت الحكومية والعسكرية الحساسة.

"بي واي دي" تقاضي الإدارة الأمريكية

في المقابل، لم تقف الشركة الصينية مكتوفة الأيدي؛ حيث رفعت "بي واي دي" دعوى قضائية رسمية (حملت رقم 26-00847) ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، للطعن في شرعية الرسوم الجمركية المشددة ومنع مركباتها من النفاذ إلى الأسواق الأمريكية.

واستند الفريق القانوني للشركة في دعواه إلى "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، موضحًا أن القانون لا يتضمن صراحة كلمة "تعريفة جمركية" أو أي مصطلح مرادف يمنح الرئيس الحق في فرض ضرائب حدودية لأغراض اقتصادية بحتة.

ولا تكتفي BYD بالمطالبة بإلغاء الرسوم المستقبلية فحسب، بل تطالب الحكومة الأمريكية برد كافة المبالغ التي تم تحصيلها من شركاتها التابعة منذ أبريل 2025، مضافاً إليها الفوائد القانونية وتكاليف التقاضي.

زعامة BYD عالميًا تقلق واشنطن

يأتي هذا الصراع القانوني والسياسي في وقت نجحت فيه "بي واي دي" في فرض سيطرتها على سوق سيارات الطاقة الجديدة عالميًا، حيث أزاحت شركة "تسلا" الأمريكية من عرش السيارات الكهربائية بنهاية عام 2025، بعد أن سجلت مبيعات سنوية قياسية بلغت 2.25 مليون سيارة كهربائية بالكامل (BEV)، مقارنة بـ 1.64 مليون سيارة لصالح تسلا.

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