مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البرتغال

- -
22:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
23:00

كوستاريكا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

- -
23:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة مصر.. غياب حارس ومدافع في مران بلجيكا استعدادًا لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

12:03 ص 10/06/2026

منتخب بلجيكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن تفاصيل الحصة التدريبية التي خاضها منتخب بلجيكا، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لشبكة "RTBF" البلجيكية، فقد وصلت بعثة منتخب بلجيكا إلى مدينة سياتل الأمريكية، الاثنين، حيث خضع اللاعبون فور وصولهم لجلسة استشفائية داخل مقر الإقامة، قبل استئناف التدريبات بشكل طبيعي مساء الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن المران، الذي أقيم في منشآت نادي سياتل ساوندرز، شهد مشاركة 25 لاعبًا من أصل 26 تضمهم قائمة المنتخب البلجيكي المشاركة في كأس العالم.

وكان الغائب الوحيد عن التدريبات هو المدافع زينو ديباست، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع.

كما أوضحت الشبكة البلجيكية أن الحارس مارتن فانديفوردت، الذي تواجد مع المنتخب خلال المعسكر الأخير في بلجيكا، لم يسافر مع البعثة إلى الولايات المتحدة، بعدما حالت لوائح البطولة دون استمراره مع الفريق بصفة إضافية، ليعود حارس لايبزيج إلى بلاده.

ويتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل "الشياطين الحمر" مشوارهم بمواجهة الفراعنة، قبل لقاء إيران ثم نيوزيلندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب بلجيكا كأس العالم 2026 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تخطت النصف مليار دولار.. كم بلغت خسائر إسرائيل خلال الضربات الإيرانية الأخيرة؟
مصراوى TV

تخطت النصف مليار دولار.. كم بلغت خسائر إسرائيل خلال الضربات الإيرانية الأخيرة؟
منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية
كأس العالم 2026

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

" تحقيق 11 ساعة وحجز في زنزانة": أول تعليق من عبدالقادر أرتان بعد أزمة
كأس العالم 2026

" تحقيق 11 ساعة وحجز في زنزانة": أول تعليق من عبدالقادر أرتان بعد أزمة
في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026
بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"
شئون عربية و دولية

بعد وعيد ترامب.. إيران تؤكد جاهزيتها عسكريا وتكشف "الحل الأمثل"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان