كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن تفاصيل الحصة التدريبية التي خاضها منتخب بلجيكا، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لشبكة "RTBF" البلجيكية، فقد وصلت بعثة منتخب بلجيكا إلى مدينة سياتل الأمريكية، الاثنين، حيث خضع اللاعبون فور وصولهم لجلسة استشفائية داخل مقر الإقامة، قبل استئناف التدريبات بشكل طبيعي مساء الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن المران، الذي أقيم في منشآت نادي سياتل ساوندرز، شهد مشاركة 25 لاعبًا من أصل 26 تضمهم قائمة المنتخب البلجيكي المشاركة في كأس العالم.

وكان الغائب الوحيد عن التدريبات هو المدافع زينو ديباست، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع.

كما أوضحت الشبكة البلجيكية أن الحارس مارتن فانديفوردت، الذي تواجد مع المنتخب خلال المعسكر الأخير في بلجيكا، لم يسافر مع البعثة إلى الولايات المتحدة، بعدما حالت لوائح البطولة دون استمراره مع الفريق بصفة إضافية، ليعود حارس لايبزيج إلى بلاده.

ويتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل "الشياطين الحمر" مشوارهم بمواجهة الفراعنة، قبل لقاء إيران ثم نيوزيلندا.