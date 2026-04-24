ميونخ - (د ب أ):

تشير بيانات حديثة صادرة عن نادي السيارات الألماني "ADAC" إلى تفوق واضح للسيارات الكهربائية على نظيرتها المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي من نفس الفئة العمرية، من حيث معدلات الأعطال على الطرق.



السيارات الكهربائية أقل عرضة للأعطال



وبحسب الإحصائية التي شملت السيارات المسجلة منذ عام 2020، سجلت السيارات الكهربائية 6.5 حالة عطل لكل 1000 سيارة خلال العام الماضي، في حين بلغت النسبة في سيارات الاحتراق نحو 12.5 حالة لكل 1000 سيارة، أي ما يقارب الضعف.

ويعكس ذلك اتجاهًا متصاعدًا في معدلات الاعتمادية لصالح السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.



تصميم أبسط يقلل فرص الأعطال



وأرجع نادي السيارات الألماني هذا التفوق إلى الطبيعة التصميمية للسيارات الكهربائية، والتي تعتمد على عدد أقل من الأجزاء الميكانيكية المعرضة للتآكل مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأوضح أن أبرز مصادر الأعطال في سيارات البنزين والديزل تتمثل في منظومة نقل الحركة وأنظمة الوقود، وهي عناصر لا توجد أو تقل بشكل كبير في السيارات الكهربائية.



استقرار النتائج وفق منهجية المقارنة



وأشار التقرير إلى أن قصر التحليل على السيارات المنتجة منذ عام 2020 جاء بسبب محدودية أعداد السيارات الكهربائية القديمة، وهو ما قد يؤثر على دقة المقارنة إذا شملت أعمارًا أقدم.



تحسن ملحوظ في موثوقية السيارات عمومًا



وكشفت البيانات أيضًا عن تحسن كبير في موثوقية السيارات بشكل عام خلال العقد الأخير.

ففي عام 2015، بلغت نسبة الأعطال في السيارات التي يبلغ عمرها عشر سنوات نحو 6.5%، بينما تراجعت العام الماضي إلى 3.1% فقط.

أما السيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات، فقد انخفضت نسبة الأعطال لديها من 3.6% إلى 2.1%.



بطارية البدء أبرز أسباب الأعطال



ورغم هذا التحسن، لا تزال بطارية البدء تتصدر قائمة أسباب الأعطال بنسبة 45.4%، تليها مشكلات متعلقة بنطاق المحرك بنسبة 21.8%.

