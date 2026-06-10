أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، وذلك في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لإسقاطها مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.

وقال بيان الحرس الثوري: "شن النظام الأمريكي المثير للحروب، في الساعات الأولى من فجر اليوم وبذرائع واهية، هجمات على عدة نقاط في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه تابعة للمدينة".

وأضاف البيان: "ردا على هذا التحرك الشرير للعدو، قام مقاتلو القوة البحرية للحرس الثوري، عند الساعة 2:30 فجرا، باستهداف الأسطول البحري الخامس في البحرين بهجوم بالطائرات المسيرة".

وحذّر الحرس الثوري من أنه في حال استمرار الشرور، فإن ردودا أشد وأثقل ستكون في الطريق.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات وصفتها بأنها دفاع عن النفس ضد أهداف في إيران، ردا على إسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن العمليات العسكرية بدأت عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ردا على إسقاط المروحية الأمريكية.

في السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وأضاف أن 6 انفجارات على الأقل سُجلت في موقع تابع للقوات البحرية جنوب البلاد، فيما تحدثت تقارير لاحقة عن سماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم ومدينة سيريك.

كما أعلن التلفزيون الإيراني سقوط صاروخ في مدينة سيريك جنوب إيران، وفقا للغد.