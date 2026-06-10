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خادشة للحياء.. ضبط شخص سجل أغاني تحرض على تعاطي المخدرات

كتب : محمد الصاوي

04:30 ص 10/06/2026

المتهم

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قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامه بتسجيل أغاني غير مجازة رقابيا تتضمن ألفاظ إباحية خادشة للحياء والتحريض على تعاطي المواد المخدرة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت الوزارة الداخلية في بيانها، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وأشارت إلى أنه بمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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تسجيل أغاني خادشة تعاطي المخدرات وزارة الداخلية

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