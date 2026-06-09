قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إحدى مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026 إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر، ضمن الطاقم التحكيمي المصري المشارك في المونديال.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واختارت لجنة الحكام أمين عمر لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

ويعاون الحكم المصري كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، بينما يتولى الكوستاريكي خوان كالديرون مهام الحكم الرابع، ويعاونه مواطنه خوان كارلوس مورا كمساعد احتياطي.

كما تم تعيين المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة الأمريكي جو ديكرسون، فيما يتولى الإيطالي ماركو دي بيلو مهمة دعم تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام مواجهة كوريا الجنوبية والتشيك فجر الجمعة 12 يونيو، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مصر.