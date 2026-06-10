أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد وذلك عقب هجوم إيراني استهدف مناطق في البحرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

قال المستشار الإعلامي لملك البحرين، إن الدفاعات الجوية البحرينية صدت هجمات إيرانية صباح اليوم الأربعاء عقب رصدها في أجواء البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه قصف قاعدة أمريكية في البحرين، وذلك في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لإسقاطها مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.

وقال بيان الحرس الثوري: "شن النظام الأمريكي المثير للحروب، في الساعات الأولى من فجر اليوم وبذرائع واهية، هجمات على عدة نقاط في جاسك وسيريك وقشم، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه تابعة للمدينة".

وأضاف البيان: "ردا على هذا التحرك الشرير للعدو، قام مقاتلو القوة البحرية للحرس الثوري، عند الساعة 2:30 فجرا، باستهداف الأسطول البحري الخامس في البحرين بهجوم بالطائرات المسيرة".

وحذّر الحرس الثوري من أنه في حال استمرار الشرور، فإن ردودا أشد وأثقل ستكون في الطريق.