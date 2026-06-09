أعلنت شركة ستيلانتس متعددة الجنسيات العالمية، حملة استدعاء لنحو أكثر من مليون و300 ألف سيارة جيب SUV رياضية متعددة الاستخدامات وشاحنة خفيفة، وذلك بسبب خلل قد يتسبب في اشتعال السيارة أثناء توقفها.

موديلات جيب المستدعاة

وطالبت الشركة مالكي السيارات المستدعاة وهي "جيب رانجلر" و"جيب جلادياتور" موديل من 2021 حتى 2025، بركن سياراتهم بعيدًا عن المباني والأماكن المأهولة بالسكان تجنبًا لاشتعالها والتسبب في خسائر بشرية.

ما سبب استدعاء سيارات جيب؟

ويرجع الخلل إلى مشكلة في التوصيلات الكهربائية في أسلاك مضخة التوجيه الهيدروليكي الكهربائية، والتي ربما تتسبب في حالات نادرة في ارتفاع درجة حرارة المواد القابلة للاشتعال، ما قد يؤدي إلى اشتعال النيران بالسيارة.

وقالت ستيلانتس في بيان لها، الثلاثاء، إن حملة الاستدعاء تشمل 1.08 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، و106 آلاف سيارة في كندا، و23 ألف سيارة في المكسيك، بالإضافة إلى 125 ألف سيارة بأنحاء العالم.

كيفية حل المشكلة وموعد انتهاء الاستدعاء

وأوضحت الشركة المصنعة أن عملية الاستدعاء ستشمل فحص وإصلاح أو استبدال مجموعة الأسلاك أو مضخة التوجيه الهيدروليكي الكهربائية، وذلك في حال ثبت وجود عيب تصنيعي في تلك الأجزاء.

وأكدت أنها تعمل على تسريع توفير الحلول وتتوقع إتمام عمليات الإصلاح المتعلقة بالاستدعاء في موعد أقصاه شهر يوليو المقبل، وذكرت أنها تلقت تقارير عن إصابة محتملة واحدة مرتبطة بهذه المشكلة، لكن لم تحدث أي حوادث أو وفيات.

ولفتت ستيلانتس إلى أن العملاء المتضررين سيتم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بشكل عاجل فور إتاحة إمكانية حجز موعد لإجراء الصيانة.

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