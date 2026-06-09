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تستعد شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري الحصري لعلامة "ميتسوبيشي" Mitsubishi اليابانية في مصر، إلى تقديم السيارة ديستينيتور Destinator الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المحلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لميتسوبيشي مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تشويقية للسيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، مرفقة بعبارة: "قريبًا في مصر"، في إشارة إلى اقتراب الكشف الرسمي عنها.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة:

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور

تعتمد ميتسوبيشي ديستينيتور على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

أبعاد ميتسوبيشي ديستينيتور

تأتي السيارة بطول 4.680 مم، وعرض 1.840 مم، وارتفاع 1.780 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.815 مم.

وتوفر ديستينيتور مقصورة تتسع لسبعة ركاب موزعين على ثلاثة صفوف من المقاعد، مع إمكانية طي الصفين الثاني والثالث بالكامل لزيادة مساحة التخزين. وينقسم الصف الثاني بنسبة 40:20:40، بينما ينقسم الصف الثالث بنسبة 50:50.

مقصورة ميتسوبيشي ديستينيتور

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات الحديثة، أبرزها شاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، إلى جانب سقف بانورامي يعزز الشعور بالرحابة.

كما زودت السيارة بإضاءة محيطية متعددة الألوان تضم 64 لونًا مختلفًا، ما يتيح للسائق والركاب تخصيص الأجواء الداخلية وفق تفضيلاتهم، ويعكس توجه ميتسوبيشي نحو الجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة.

أنظمة أمان ميتسوبيشي ديستينيتور

تقدم النسخة العالمية من ميتسوبيشي ديستينيتور بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، تشمل الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام الحد من التصادم الأمامي (FCM)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSW)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

كما تتوفر السيارة بنظام تنبيه تحرك المركبة الأمامية (LCDN)، الذي ينبه السائق عند تحرك السيارة الموجودة أمامه أثناء التوقف، بالإضافة إلى نظام مانع الانزلاق ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

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