قبل الشراء.. تعرف على 6 سيارات في السوق المصري تحت حاجز المليون جنيه

توقع خبير في سوق السيارات المصري طرح السيارة "نيسان ماجنيت" (Magnite) كروس أوفر الخدمية تحت المدمجة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، وأن تبدأ أسعارها من نحو 800 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 920 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وشهدت الساعات الماضية الكشف رسميًا ولأول مرة عن نيسان ماجنيت الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، وذلك على هامش احتفالية داخل المصنع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، إلى جانب قيادات شركة نيسان في مصر والعالم.

ورغم الكشف الرسمي عن السيارة الجديدة التي تحمل شعار "صنع في مصر"، لم تعلن الشركة حتى الآن أسعارها الرسمية، إذ أكد مصدر مسؤول أن القائمة السعرية الرسمية ستعلن خلال الأسابيع المقبلة.

مواصفات نيسان ماجنيت الجديدة في مصر:

المحرك والأداء

تعتمد نيسان ماجنيت في نسخها المطروحة عالميًا على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن، ما يجعلها ضمن فئة المحركات الاقتصادية الموجهة للاستخدام اليومي داخل المدن.

أبعاد ومساحات نيسان ماجنيت

تأتي السيارة بطول يبلغ 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2500 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 205 مم، ما يعزز قدرتها على التعامل مع الطرق غير الممهدة.

وتبلغ سعة التخزين الخلفية 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، إضافة إلى خزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI.

التجهيزات الداخلية

تقدم نيسان ماجنيت مقصورة داخلية تعتمد على الطابع العملي، مع نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مدعومة بتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة.

كما تتضمن السيارة أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching، التي تهدف إلى تحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.

منظومة الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة في مختلف الظروف.

التصميم الخارجي

يأتي تصميم نيسان ماجنيت بطابع عصري يجمع بين البساطة واللمسات الرياضية، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، وإطارات 195/60 R16، بالإضافة إلى شبكة أمامية بتصميم Honeycomb مع لمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر تميزًا داخل فئتها.

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بعد الكشف عنها.. المواصفات الكاملة لـ"نيسان ماجنيت" المصنعة في مصر

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