إعلان

بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي

كتب : معتز عباس

11:00 م 09/06/2026 تعديل في 11:18 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    صور رومانسية تجمع هايدي كامل وعبدالله التركي (1)
  • عرض 15 صورة
    صور رومانسية تجمع هايدي كامل وعبدالله التركي (3)
  • عرض 15 صورة
    عقد قران البلوجر هايدي كامل (1)
  • عرض 15 صورة
    عقد قران البلوجر هايدي كامل (2)
  • عرض 15 صورة
    صور رومانسية تجمع هايدي كامل وعبدالله التركي (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من عقد قران هايدي كامل وعبدالله التركي (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من عقد قران هايدي كامل وعبدالله التركي (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات رومانسية لهادي يكامل وزوجها عبدالله التركي
  • عرض 15 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من عقد قران هايدي كامل وعبدالله التركي (3)
  • عرض 15 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (2)
  • عرض 15 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (3)
  • عرض 15 صورة
    هايدي كامل وزوجها عبدالله التركي (4)
  • عرض 15 صورة
    هايدي كامل وزوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت البلوجر والفنانة هايدي كامل بعقد قرانها على البلوجر عبد الله التركي، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء مبهجة من الاحتفالات والأغاني.

ونشرت هايدي كامل العديدي من صور عقد القران على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بداية حياة جديدة".

وظهرت هايدي كامل بإطلالة ملكية بيضاء مرتدية فستان زفاف طويل باللون الأبيض، كما ارتدى العريس بدلة كاملة باللون الأبيض.

مسلسل نون النسوة

وشاركت هايدي كامل في مسلسل نون النسوة الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة مي كساب وأحمد الرافعي.

وتعرض المسلسل لغرامة مليون جنيه بسبب مشاركة البلوجر هايدي بدون تصريح من نقابة المهن التمثيلية رئاسة أشرف زكي، إلا أن هايدي كامل أكدت ظهورها في أحداث حلقة اليوم من المسلسل.

أبطال مسلسل نون النسوة

يشارك في بطولة المسلسل كل من: مي كساب، ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

اقرأ أيضا..

نيللي كريم وأمير المصري يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم القصص

استئصال المرارة.. منى فاروق تكشف عن إجرائها عملية جراحية

نون النسوة عبدالله التركي هايدي كامل عقد قران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي
زووم

بالصور.. عقد قران هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي
في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026
بعد توعد ترامب بالرد.. كيف أسقطت إيران المروحية الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

بعد توعد ترامب بالرد.. كيف أسقطت إيران المروحية الأمريكية؟
مصدر يكشف لمصراوي سر مكالمة عبد الحفيظ مع النني
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي سر مكالمة عبد الحفيظ مع النني
ردا على إسقاط المروحية.. أمريكا تعلن بدء شن ضربات دفاعية ضد إيران
شئون عربية و دولية

ردا على إسقاط المروحية.. أمريكا تعلن بدء شن ضربات دفاعية ضد إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز