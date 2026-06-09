بالفيديو.. بكاء هايدي كامل بعد عقد قرانها على عبدالله التركي

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احتفلت البلوجر والفنانة هايدي كامل بعقد قرانها على البلوجر عبد الله التركي، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء مبهجة من الاحتفالات والأغاني.

ونشرت هايدي كامل العديدي من صور عقد القران على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بداية حياة جديدة".

وظهرت هايدي كامل بإطلالة ملكية بيضاء مرتدية فستان زفاف طويل باللون الأبيض، كما ارتدى العريس بدلة كاملة باللون الأبيض.

مسلسل نون النسوة

وشاركت هايدي كامل في مسلسل نون النسوة الذي عرض في دراما رمضان 2026، بطولة مي كساب وأحمد الرافعي.

وتعرض المسلسل لغرامة مليون جنيه بسبب مشاركة البلوجر هايدي بدون تصريح من نقابة المهن التمثيلية رئاسة أشرف زكي، إلا أن هايدي كامل أكدت ظهورها في أحداث حلقة اليوم من المسلسل.

أبطال مسلسل نون النسوة

يشارك في بطولة المسلسل كل من: مي كساب، ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

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