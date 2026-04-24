إعلان

تبدأ من 450 ألف جنيه.. أسعار أشهر السيارات اليابانية المستعملة بمصر

كتب : محمد جمال

11:18 ص 24/04/2026 تعديل في 11:26 ص

السيارات المستعملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الملحوظ، مدفوعًا بالارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات الجديدة، ما عزز توجه شريحة واسعة من المستهلكين نحو البدائل المستعملة، خاصة في فئة السيارات اليابانية التي ما تزال تحافظ على مكانتها كخيار أول من حيث الاعتمادية وقيمة إعادة البيع وتوافر قطع الغيار.

وتتصدر الطرازات المستعملة علامات مثل تويوتا ونيسان وهوندا وميتسوبيشي، بأسعار تبدأ من نحو 450 ألف جنيه.


أبرز أسعار السيارات اليابانية المستعملة في مصر


تويوتا كورولا


تعد تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات اليابانية رواجًا في سوق المستعمل، بفضل سجلها القوي في الاعتمادية وانخفاض معدلات الأعطال.


تتراوح أسعار موديلات 2010 إلى 2014 بين 500 و700 ألف جنيه تقريبًا، مع اختلاف السعر وفق الحالة الفنية وعدد الكيلومترات.

نيسان صني


تواصل نيسان صني تعزيز مكانتها كأحد أكثر الطرازات انتشارًا في السوق المصري، باعتبارها خيارًا اقتصاديًا يعتمد عليه الكثير من المشترين.


وتسجل موديلات 2016 متوسط سعر يبلغ نحو 460 ألف جنيه، بينما تصل موديلات 2019 إلى قرابة 520 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر شارك


تحافظ لانسر شارك على حضور قوي في فئة الشباب بفضل تصميمها الرياضي واعتماديتها المرتفعة.


ويبلغ متوسط سعر موديل 2016 نحو 700 ألف جنيه، مع تباين السعر حسب الحالة الفنية وعدد الكيلومترات.

هوندا سيفيك


تتوفر هوندا سيفيك في سوق المستعمل ضمن موديلات 2008 إلى 2012، بمتوسط سعري يتراوح بين 550 و700 ألف جنيه، مع تأثر السعر بالحالة العامة للسيارة.

مازدا 3


تعد مازدا 3 من الطرازات التي تجمع بين الأداء الجيد والاعتمادية، وتلقى اهتمامًا من شريحة الباحثين عن سيارات يابانية متوازنة.


وتتراوح أسعار موديلات 2007 إلى 2012 بين 450 و600 ألف جنيه تقريبًا، وفق الحالة الفنية.

السيارات المستعملة تويوتا كورولا نيسان صني ميتسوبيشي لانسر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

