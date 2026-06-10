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القيادة المركزية الأمريكية: اكتمال الضربات ضد إيران

كتب : وكالات

04:46 ص 10/06/2026

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال الضربات ضد

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، فجر اليوم الأربعاء، أنها أكملت سلسلة الضربات العسكرية التي نفذتها ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف مروحية أمريكية من طراز "أباتشي".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات جاءت ضمن ما وصفته بـ"الرد المتناسب" على الهجمات الأخيرة.

وقالت القيادة، في بيان إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع الرادار في محيط مضيق هرمز، إضافة إلى مواقع مراقبة عسكرية، في إطار ما اعتبرته محاولة لتقليص قدرات التهديد ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضافت أن القوات الأمريكية "تظل في حالة يقظة وجاهزية تامة" للتصدي لأي رد إيراني محتمل، مشيرة إلى أن العملية العسكرية جاءت أيضاً رداً على ما وصفته بهجمات سابقة استهدفت قواتها وسفناً تجارية دولية في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

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إيران وأمريكا القيادة المركزية الأمريكية حرب إيران

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